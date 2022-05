Klopp: Jednostavno je, oni su zabili, mi nismo. Real: Zaslužili smo ovo nakon svih preokreta

U subotnjem finalu Lige prvaka, Real Madrid je slavio protiv Liverpoola i došao do 14. naslova u najelitnijem europskom natjecanju. 'Kraljevi' su odigrali po dobrom starom, dobrom receptu: pusti protivnika neka igra, a ti zabij gol iz 'pola' prilike.

- Ne mogu vjerovati. Bila je to teška utakmica, patili smo u prvom poluvremenu, ali na kraju sa svime što smo odigrali mislim da smo zaslužili pobijediti u ovom natjecanju. To je fantastičan klub i momčad, puno kvalitete i jakog mentalnog karaktera - rekao je nakon utakmice Carlo Ancelotti, koji je ovim naslovom postao prvi trener s pet naslova u Ligi prvaka.

Igrač utakmice bio je bez sumnje Thibaut Courtois, koji je izludio napadače engleske momčadi nevjerojatnim obranama.

- Jučer sam na konferenciji za novinare rekao da ćemo pobijediti. Danas smo još jednom pokazali da je Real kralj Europe. Osjećao sam se jako dobro tijekom cijele godine. Odigrao sam dobru utakmicu, a danas mi nitko nije mogao oduzeti želju da osvojim Ligu prvaka - rekla je 'jedinica' Madriđana.

Iako nije postigao gol u finalu, jedan od najzaslužnijih za osvajanje naslova bio je Karim Benzema.

- Jako sam sretan, ponosan na ovu momčad. Osvojili smo ligu i Ligu prvaka, bili smo najbolji. Bila je to teška utakmica, ali uvijek je tako u Ligi prvaka. Cijelom smo svijetu pokazali da smo ovdje. Finale je uvijek komplicirano. Puno znači osvojiti još jednu Ligu prvaka, u Francuskoj, u mojoj zemlji. Jako sam ponosan - rekao je napadač Reala, koji je s 15 golova najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone.

Veliki uspjeh kratko je prokomentirao i Florentino Perez, a osvrnuo se na neuspjeli pokušaj dovođenja Kyliana Mbappéa.

Real Madrid će uvijek nastaviti raditi na tome da ima najbolje igrače. Što se tiče Mbappéa, to je prošlost - rekao je predsjednik Reala.

Kraljevi su zabili iz prvog udarca na gol, točnije Vinicius. Prekrasnu loptu kroz srce Liverpoolove obrane dao mu je Federico Valverde, mladi Urugvajac koji je kroz šalu uoči finala rekao da bi možda zamijenio trofej Lige prvaka za suprugu.

- Mislim da je ovo bila veličanstvena Liga prvaka, a danas je bila prilika da je dovršimo nakon toliko preokreta. Današnja utakmica je bila teška. Suparnik je imao mnogo šansi, ali Courtois je bio nevjerojatan, kao i tijekom cijele sezone.

Jurgen Klopp je prije nekoliko dana izjavio kako je njegova životna priča biti drugi, ponovno mu se to dogodilo...

- Nije nevjerojatno, to je normalan nogometni rezultat. Imali smo puno više udaraca i udaraca na gol, ali najodlučnija statistika je apsolutno na strani Madriđana. Oni su zabili gol, a mi nismo, to je najlakše objašnjenje u svijetu nogometa. Teško je, ali mi to poštujemo, naravno - gospodski je priznao Nijemac.

Utučen je nakon poraza bio Andrew Robertson.

- Shrvani smo. To se događa kada dođete do finala i ne pobijedite. Ako ćemo pošteno, mogli smo i malo bolje igrati, pogotovo u drugom poluvremenu. Nismo dobro krenuli, oni su više preuzeli igru. Oni su iskusna momčad i kad jednom stignu naprijed, znaju kako se izboriti u finalu i to su pokazali.

