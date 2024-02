Klopp najavio nasljednika: 'Htio bih da baš on dođe u Liverpool'

Jurgen Klopp nakon devet godina odlazi iz Liverpoola. Došlo je do zasićenja i njemački stručnjak s Anfielda ide na prijeko potrebni odmor, ne u drugi klub.

Psihički ga je iscrpio pritisak vođenja kluba Liverpoolove veličine i značaja stoga će mu odmor dobro doći.

POGLEDAJTE VIDEO: Klopp najavio odlazak

Pokretanje videa ... 02:11 Šok u Engleskoj: Klopp odlazi iz Liverpoola na kraju sezone! | Video: LIVERPOOL FOOTBALL CLUB/Reuters

Anfield se odmah na idućoj utakmici od objave oprostio, a Klopp je, zatim, najavio i koga bi volio vidjeti kao svoju zamjenu.

- Xabi radi nevjerojatan posao. Da ste me prije osam tjedana pitali o Xabiju Alonsu, rekao bih: "O moj Bože". Dinosauri - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, ja - za 20 godina više nećemo raditi. OK, možda Mourinho hoće. Sljedeća generacija trenera je već tu i rekao bih da se Xabi u njoj ističe. Bivši igrač svjetske klase, a nogomet kojeg igra, način na koji postavlja momčad, transferi koje je napravio, to je apsolutno iznimno. Radio sam dugo u Bundesligi i to je super impresivno. Ne samo zbroj bodova nego i način na koji igraju. On u Leverkusenu radi poseban posao, pogotovo s obzirom na kratko vrijeme koje je proveo i da je riječ je o mladoj momčadi. Leverkusen ima vrlo dobre šanse osvojiti prvenstvo, kup, a jedni su i od favorita u Europskoj liji. Stvarno ludo - rekao je Klopp pa dodao:

Foto: THILO SCHMUELGEN

Xabi Alonso je favorit

- Njegov tim je brz, tako dobro usklađen, odmah je stavio svoj pečat. Nitko ne zna je li to način na koji on uvijek želi igrati ili je to način na koji igra konkretno ova njegova momčad. On nije dovoljno dugo u poslu da to možemo reći, ali očito je trenerski dio izuzetan. To je jasno.

Inače, Xabi Alonso i jest najveći favorit za novog menadžera Liverpoola naredne sezone.