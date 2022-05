Klopp nakon 44 godine skinuo zaštitni znak: Ne pomažu mi

Jurgen Klopp jedan je od najboljih trenera današnjice. Osvajač je dvije Bundeslige zaredom s Borussijom Dortmund, Premier Lige i Lige prvaka s Liverpoolom te mnogih drugih trofeja. S Liverpoolom je osvojio sve što je mogao.

Ipak, nogometni svijet je kod njega primijetio jednu neobičnu promjenu. Naime, njemački stručnjak već duže vrijeme ne nosi naočale. U jednom intervjuu je objasnio svoje razloge:

- Nosio sam naočale 44 godine. Imao sam problem prethodnih godina jer je dioptrija bila ogromna i nisu mi pomagale - objasnio je Klopp.

Kaže i da mu nisu mogle popraviti vid, ali i da mu trenutno nisu potrebne jer, po njegovom mišljenju, dosta dobro vidi.

- Bilo mi je čudno kad bih se pogledao u ogledalo. No, ovo ne znači da mi naočale više nikad neće biti potrebne, ali trenutno mi ne trebaju. Ako bude potrebno, nosit ću ih opet i to je to - dodao je Klopp.

