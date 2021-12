Trener engleskog prvoligaša Liverpoola Juergen Klopp izjavio je da necijepljeni igrači predstavljaju zdravstveni rizik i da je malo vjerojatno da će njegov klub za pojačanja dovesti igrače koji odbijaju cjepivo.

I trener Aston Ville Steven Gerrard i Crystal Palacea Patrick Vieira također su prošli tjedan iznijeli slično stajalište prema kojem će status cijepljenosti igrača biti jedan od uvjeta kod transfera u zimskom roku.

Prema podacima Premier lige, u listopadu je 68 posto njenih igrača bilo cijepljeno s dvije doze, no u ponedjeljak je objavila rekordna 42 slučaja zaraze među igračima što je dovelo do odgode čak deset utakmica.

- Nismo kod toga da bismo potpisali ugovor s nekim igračem, ali razmišljao sam o tome i to će utjecati na transfere - kazao je Klopp koji je prije bio neodlučan po tom pitanju.

- Ako igrač nije cijepljen uopće on je stalna prijetnja za sve nas... Što se tiče organizacije, to stvara veliki nered. Ako stvarno želite slijediti protokole, to je stvarno teško. Ako jedan igrač dobije COVID, a drugi su bili s njim, onda oni idu u izolaciju. Tako da da, to će utjecati. Nećemo sagraditi zgradu za necijepljene igrače. Nadamo se da to neće biti potrebno - dodao je.

Liverpool, drugi na ljestvici sa 40 bodova nakon 17 kola, u nedjelju igra protiv sedmoplasiranog Tottenhama koji nije igrao od 5. prosinca i ima dvije odgođene utakmice zbog velikog broja zaraženih koronavirusom u momčadi.

Pandemija je opet eruptirala u Premier ligi pa je odgođeno čak šest utakmica 18. kola. Neki su otišli toliko daleko da zagovaraju prekid prvenstva jer je liga odlučila kako više neće odgađati utakmice. Tu odluku donijela je u utorak, ali dan poslije je demantirala sama sebe kada je odgodila nove utakmice.

Situacija je sve gora, čelnici lige čak i razmišljaju o prekidu prvenstva dok se sve ne smiri. No, zasad nema naznaka da bi se to moglo dogoditi.