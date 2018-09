Jürgen poKloppio Nevillea: Ma, lako je dijeliti savjete iz ureda

Legenda Manchester Uniteda Gary Neville prije nekoliko dana je dao zanimljiv i pomalo čudan savjet njemačkom stručnjaku na klupi Liverpoola Jurgenu Kloppu.

Naime, bivši engleski reprezentativac poručio je strategu 'redsa' da zaboravi na Ligu prvaka te da se više fokusira na domaće prvenstvo jer tamo ima realne šanse za osvajanje.

- Da sam ja na mjestu Liverpoolovog trenera, ne bih se uopće obazirao na Ligu prvaka. Znam da je to dosta teško, ali ako tijekom drugog dijela sezone igrači budu imali slobodne dane preko tjedna mislim da bi lakše osvojili Premierligu - rekao je bivši as 'crvenih vragova'.

Na odgovor karizmatičnog Nijemca nije se dugo čekalo te je on u subotu odgovorio Nevilleu u svom stilu.

- Kako se to radi? Uopće ne idemo na utakmice Lige prvaka ili? Gary bi trebao doći kod mene i točno mi objasniti kako se to radi. Kako se pripremiti za utakmicu ako se uopće ne fokusirate na nju? Ne želim biti prekritičan jer ne znam točan razlog zbog kojeg je to rekao, ali takve stvari su smiješne. Pogotovo kada sjedite u uredu i pričate o nogometu. To je potpuno drugačije od obavljanja pravog posla - zaključio je strateg 'redsa'.

Liverpool će u utorak na svom Anfieldu ugostiti moćni PSG, predvođen zvijezdama poput Neymara, Mbappea i Cavanija, u okviru prvog kola grupne faze Lige prvaka, a hoće li Klopp poslušati savjet legende Uniteda ostaje nam da vidimo.