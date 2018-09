Klopp: Nije se Salah probudio jedno jutro i zaboravio zabijati

- Ne razumijem kako me netko može pitati jesmo li zaslužili izgubiti?! Ne, naravno da nismo. Trebao bih reći da smo zaslužili bod? Zaslužili smo pobjedu! rekao je Jürgen Klopp nakon sjajnog derbija kojeg su u subotu odigrali Chelsea i Liverpool.

Završilo je na kraju 1:1, a redsi su do boda stigli tek u posljednjim minutama utakmice kada je sjajno zabio Daniel Sturridge.

- Ma rezultat je u redu. Obje momčadi su zaslužile po bod, samo što smo mi imali više prilike kao i u srijedu. Ali Chelsea je odlična momčad protiv koje je teško igrati, ali iskreno, mislim da smo mi bili prilično impresivni."

Sturridge je ušao s klupe tri minute prije gola.

- Tri dana ranije je imao sličnu situaciju i zatresao je gredu. Fantastičan je igrač, odradio je čitavu predsezonu i u najboljoj je formi otkako sam ja u klubu. Drago mi je zbog njega. Radi naporno, dobar je dečko. Kada je ušao u svlačionicu 20-ak minuta nakon utakmice, bilo je prilično glasno! Dečki su sretni zbog njega."

Liverpool je propustio puno prilika. Utakmicu su završili s 13 pokušaja, tri više od Chelseaja.

- Razočaran sam, ali takav je nogomet, takav je život. Dobra momčad, a mi to jesmo, stvara prilike. Nekada uđe, a nekad ne. Svakako smo bliži golu nego što bismo bili da nismo imali prilike. Chelsea je stvarno odlična momčad, ali mi smo se branili briljantno. Igramo dobar nogomet... Uvijek tražim reakciju, odgovor, a ovo danas je bio dobar odgovor na poraz u srijedu. Dali smo im priliku, zabili su, a mi nismo iskoristili svoje pokušaje. Ali sve dok stvaramo prilike kao što smo ih stvarali i večeras, dobivat ćemo utakmice - zaključio je Klopp.

Navijače je iznenadila Kloppova odluka da zamijeni Mohameda Salaha u 66. minuti, u trenutku kada je Liverpool gubio.

- Nije ozlijeđen, bila je to taktička odluka. Nije to bila njegova najbolja utakmica, ali ulaženje u ovakvoj utakmici u situacije u koje je ulazio on - e, to čini klasnog igrača. Nema veze ako promaši, ako ne uspije, to je normalno, ja nemam problema s tim. Ali želim zbog njega da zabije u takvim situacijama, da odlučuje utakmice. Prvu je priliku promašio, nije bio na pravoj poziciji, a onda je u sljedećoj prilici dodao loptu. Zašto? Mogao je pucati. Nogomet je poput vožnje bicikla. Nećeš se jednog jutra probuditi, zaboraviti zabijati golove i zaboraviti voziti bicikl... rekao je Klopp i za kraj dodao:

- Sve dok su dečki zdravi, imamo dobru momčad. Dobri su nam igrači na klupi, znam da oni nisu najsretniji zbog toga, ali za nas je to sjajno! Ovakav nogomet treba biti, a ne da jedna momčad ima 1:0 i kontrolira utakmicu, a druga ne želi napasti. Bila je ovo sjajna partija obje momčadi. Idemo sad kući, čeka nas Napoli.

Remijem je bio zadovoljan i domaći trener Maurizio Sarri.

- Razočaran jer su zabili u posljednjoj minuti, ali zadovoljan sam igrom, a mislim i da je remi pošten rezultat. Utakmica je bila sjajna. Oni su još uvijek korak ispred nas, ali mislim da smo im bliži nego što sam to mislio prije tjedan dana - rekao je Sarri.

Ponovno je za Chelsea strijelac bio sjajni Eden Hazard.

- Mislim da može zabiti 40 golova ove sezone i mislim da će pokušati to i napraviti. Posebno sam zadovoljan njegovom igrom u defenzivi, posebno u drugom poluvremenu.

Chelsea ima odličnu momčad, ali im nedostaje napadač koji će zabijati golove. Nakon Didiera Drogbe plavci jednostavno nemaju rješenje za tu poziciju.

- Giroud je danas odigrao važnu ulogu, pomogao je suigračima, a Morata je u zadnjih 25 minuta koje je dobio bio agresivniji nego inače. Napadači me ne brinu jer imamo krilo koje redovito može zabijati.

Iako Chelsea izgleda potpuno drugačije nego prošle sezone i igra jako dobro, hvale ih i protivnički treneri, Sarri tvrdi da se njegova momčad ove sezone neće boriti za osvajanje naslova prvaka. Zaostaju samo dva boda za Cityjem i Liverpoolom, ali Talijan kaže kako je njihov vrh u ovom trenutku mjesto u Ligi prvaka.

Liverpool i City su još uvijek ispred nas, u Engleskoj je teško završiti u top četiri, ali mislim da se možemo boriti za Ligu prvaka - završio je Sarri.