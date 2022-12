Klopp: Pele je najveći, pokazao je da kao najpoznatija osoba na svijetu može biti normalan

Trener Liverpoola Jürgen Klopp uvjeren je da nitko ne može biti veći od Pelea, ali ono čemu se najviše divio je poniznost brazilskog nogometnog velikana unatoč tome što je bio jedan od najpopularnijih ljudi na planeti, piše Reuters.

Pele je preminuo u četvrtak u 82. godini života, a ljudi iz svih društvenih slojeva oplakivali su smrt jedinog čovjeka koji je tri puta kao igrač osvojio Svjetsko prvenstvo.

Klopp je rekao da nema ni "0,01 posto vještine Pelea" i opisao kako je dobio potpisan brazilski dres s brojem 10 na svoj rođendan kada je sreo bivšeg napadača i njemačkog velikana Franza Beckenbauera na Svjetskom prvenstvu 2006. godine.

- Što god mi netko govorio u budućnosti, Pele je bio najbolji. Neću to zaboraviti. Obojica su mi pokazala da ako si najpoznatija osoba na planeti i dalje možeš biti sasvim normalan. To je ono što najviše volim, to sam uzeo kao lekciju, to je nešto što nikada neću zaboraviti - kazao je Klopp i zaključio:

Foto: Phil Noble/Press Association/PIXSELL

- Dakle, ja sam kršćanin i ovo nije gotovo. Sada će Pele igrati nogomet na prekrasnom nebeskom stadionu s fantastičnim igračima iz prošlosti.

Lige diljem svijeta odat će počast Peleu tijekom utakmica ovog vikenda.

Pele je svojio tri SP-a s Brazilom, ogroman trag ostavio u Santosu gdje je zabio 618 golova u 636 utakmica, ali neslužbeni podaci idu i do 1091 gola.

