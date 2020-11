Klopp poludio: Ovo je faul? Pa meni su tako pet puta lomili nos

Utakmica je bila riješena u 54. minuti, ali Jürgen Klopp ne bi bio on da se ne žali na nešto. Iako se čekao samo kraj utakmice, ekscentrični Nijemac će i kod 10-0 skakati. A ovaj put je prigovarao i sucu...

<p>Jel ima netko da je prognozirao razbijanje Atalante usred Bergama? Očekivali smo izjednačen meč između <strong>Atalante i Liverpoola</strong> s puno golova, a dobili smo samo ovo drugo. I da. Kloppova mašinerija toliko melje da joj nije uspio zabiti niti klub koji je prošle sezone imao najviše golova u Serie A. </p><p>Liverpool je fantastičnom igrom uništio 'božicu' (5-0), a sve je bilo gotovo već početkom drugog dijela. U prvom poluvremenu simultanku je 'bacilo' pojačanje vrijedno 44 milijuna eura. Izvanredni <strong>Diogo Jota </strong>je došao kao zamjena veličanstveni trio Mane, Salah i Firmino, a na kraju je svojim igrama iz prvih 11 izbacio Brazilca. </p><p>Zabijao je u 16. i 34. minuti, bacao na pod igrače Atalante, početkom drugog dijela zabijali su Salah i Mane, a nekoliko minuta kasnije Jota je zabio hat-trick i postavio rezultat na konačnih 5-0. Došao je ovo ljeto iz Wolverhamptona i već pokazao koliku korist će Redsi imati od njega. Zabio je sedam golova u deset utakmica i ozbiljno zabrinuo Roberta Firmina koji je već neko vrijeme u drastičnom padu forme.</p><p>Atalanta je poznata kako atraktivna momčad koja zabija puno, ali i prima, no u utorak smo vidjeli samo ovo posljednje. Zapata je fulao dva zicera, ali osim toga, prošlosezonski polufinalist Lige prvaka nije imao šanse.</p><p>Utakmica je bila riješena u 54. minuti, ali <strong>Jürgen Klopp</strong> ne bi bio on da se ne žali na nešto. Iako se čekao samo kraj utakmice, ekscentrični Nijemac će i kod 10-0 skakati i savjetovati svoje igrače te uz to i prigovarati sucima. </p><p>Jedan igrač Atalante je u drugom poluvremenu zaradio prekršaj nakon što se požalio na udarac u glavu, a na to se uzbudio Klopp:</p><p>- Jesi li ozbiljan? Meni su pet puta slomili nos i niti jednom nije bio faul - poručio je sucu urnebesni Nijemac.</p><p>I upravo zbog toga je jedan od najboljih svjetskih trenera, a Liverpool jedna od najboljih momčadi. Iako je već praktički riješeno, igra se dok sudac ne svira kraj. Grizi, gazi, bori, ma kakav god rezultat bio. Njegova momčad je ipak malo stala na kočnicu nakon 5-0, ali nije i Klopp koji je neprestano imao nešto za prigovoriti sucu. Jednostavno, to je on. </p>