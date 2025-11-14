Klopp se opet vraća nogometu: Radit će kao komentator s još jednim bivšim reprezentativcem

Karizmatični njemački nogometni strateg Jürgen Klopp (58) radit će kao televizijski komentator za MagentaTV tijekom Svjetskog prvenstva, koje će se sljedeće godine održati u Kanadi, Meksiku i SAD-u, tvrdi časopis Kicker.

- On utjelovljuje čisti nogomet i trener je svjetske klase koji je napisao nevjerojatne priče o uspjehu s Dortmundom i Liverpoolom - rekao je za sportski časopis izvršni direktor Deutsche Telekoma Rodrigo Diehl. Telekom je već potpisao ugovor s nogometnom zvijezdom Thomasom Müllerom (36).

MagentaTV će prenositi sve utakmice Svjetskog prvenstva sljedeće godine, a gledatelji će prijenose pratiti uz komentare vrhunskog tima stručnjaka, dok je Telekomov online kanal dostupan samo pretplatnicima.

- Ako se Thomas Müller i Jürgen Klopp doista pojave zajedno pred kamerama, cijela nogometom opsjednuta Njemačka vrlo će pažljivo slušati - rekao je Diehl, član upravnog odbora Telekoma.

Otkad je završio trenersku karijeru u Liverpoolu, Klopp je radio prvenstveno kao globalni šef nogometa za kompaniju za pića Red Bull, a sada je dobio privremeni dodatni posao u Telekomu, gdje će moći iskoristiti svoje prethodno televizijsko iskustvo.

Pedeset osmogodišnji trener, koji je trenirao Mainz i Borussiju Dortmund u njemačkoj Bundesligi, radio je kao komentator za njemačku televizijsku kuću ZDF na Svjetskom prvenstvu 2006. i EURU 2008.

Od 2015. do 2024. napisao je jednu od najljepših priča s engleskim Liverpoolom, s kojim je osvojio Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo 2019. te Premier ligu 2020.