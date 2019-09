Kloppovo pijanstvo: Vozio nas je Turčin s kokošima u gepeku

Njemački strateg Jurgen Klopp (52) sa sjetom se prisjeća sjajnih dana u Borussiji Dortmund. Taj je njemački klub posložio i uspeo do nezamislivih visina, s njima u sezoni 11/12. osvojio i naslov prvaka Njemačke, prvi nakon devet suhih godina.

Klopp je po prvi put podijelio detalje slavlja naslova. Ako je vjerovati njegovim riječima, uh, bome je bilo pakleno.

- Bio sam zaista pijan što ste možda mogli primijetiti u nekim intervjuima te večeri, haha - počeo je Klopp pa nastavio:

- Nisam siguran jesam li ovo rekao ikome ranije, ali... Probudio sam se na kamionu u jednoj garaži, bio sam potpuno sam. Toga se sjećam, ali nemam pojma što se događalo satima prije.

Klopp je priznao da nije jedini koji se "razbio" u alkoholu.

- Probudio sam se, sišao s kamiona i našao u nekoj tvornici. Potom sam krenuo hodati prema izlazu i vidio siluetu čovjeka. Zviznuo sam jer znam zviždati prilično glasno pa sam primijetio da je silueta usporila. A onda šok - pa bio je to Aki Watzke (Hans-Joachim Watzke, izvršni direktor kluba op.a.).

'Pristao je za 200 eura'

Ovaj snalažljivi dvojac, još mamuran, brzo se snašao.

- Aki je zaustavio stari Mercedes. Bio je to karavan, a za volanom je bio neki Turčin. Aki mu je rekao da nas vozi u jedan kafić, ali on nas je odbio. Ipak, Aki je izvadio 200 eura iz džepa pa se čovjek naglo predomislio. Aki je sjeo naprijed, ja nazad. Toliko sam bio pijan i umoran da mi je glava udarala od prozor, ali brzo su me razbudili neki čudni zvukovi... - pričao je Klopp u dahu...

- Mislio sam da sanjam, ali ne. Prtljažnik je bio ispunjen kokošima! - ispalio je Klopp.

Što će tek biti ako i kada Klopp s Liverpoolom uzme naslov koji se čeka već 20 godina...