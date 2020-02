Klub Luke, Sube i Šime tone u propast: Tajno osnovali - novi!

Prije gotovo dva mjeseca vodeći ljudi iz NK Zadar okupili su se kako bi osnovali - HNK Zadar. Da, dobro ste pročitali. Bizarne stvari događaju se na Stanovima posljednjih mjeseci zbog problema s financijama.

Na sjednici 15. studenog nadzorni odbor formirao je Udrugu Hrvatskog nogometnog kluba Zadar sa sjedištem u ulici Hrvoja Ćustića 2, istoj onoj gdje je smješten i Nogometni klub Zadar s.d.d., prenosi Zadarski list.

HNK Zadar upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske 16. prosinca, a njegov je predsjednik Damir Knežević, kojega je u srpnju prošle godine Grad Zadar postavio na mjesto direktora NK Zadar umjesto Svetka Ćustića.

Logično je pretpostaviti, dakle, i da iza odluke o osnivanju HNK Zadar također stoji Grad. Je li uprava na čelu s Kneževićem zapravo pripremala teren za stečaj?

- Udruga HNK Zadar osnovana je zbog teške financijske situacije u kojoj se nalazi NK Zadar s.d.d., prije svega, da bi se zaštitila Škola nogometa NK Zadar jer je ona najvažnija. S obzirom na blokade koje su nastupile u prosincu i siječnju, morali smo zaštiti Školu nogometa kako sredstva od članarina ne bi bila ovršena, čime bi se dovelo u pitanje njeno funkcioniranje - rekao je Damir Knežević.

Dakle, uprava je očekivala blokadu klupskih računa (koja se i dogodila) i pribjegla je osnutku novog kluba kako bi spasila novac za treniranje mlađih kategorija.

- U prosincu nam se upravo to i dogodilo kad su značajna sredstva od članarina ovršena. Odluku o osnivanju Udruge donijeli su ljudi koji trenutačno djeluju u klubu. Nisam znao da će do blokada računa doći, ali sam uvidio da je to mogući scenarij - rekao je Knežević.

Vodi oba kluba

Ne vidi problem u tome da istovremeno bude direktor NK Zadar i predsjednik HNK Zadar.

- Ista praksa poznata je i u drugim hrvatskim klubovima koji su bili u sličnoj situaciji. Udruga HNK Zadar nije u funkciji, u stanju je mirovanja, a pitanje je i hoće li profunkcionirati. To će ovisiti o tome što odluči skupština - kaže Knežević, no HNK Zadar u Registru udruga ima status "aktivan".

Očekuje se i odluka o stečaju.

- Odgovor na to može dati vlasnik kluba, a to su dioničari. Oni moraju biti detaljno upoznati s financijskom situacijom u klubu. Znaju se prihodi i od koga dolaze, a znaju se i rashodi. Stečaj? Neću sudjelovati u tome niti ću ga sprovoditi. Kao direktor držat ću se ovlasti po zakonu o trgovačkim društvima - objašnjava.

Nema novca, a igrači ništa ne znaju

Novac koji je Grad trebao dati klubu za funkcioniranje u ovoj godini otišao je na kredit koji je klub podigao prošlo ljeto upravo uz jamstvo Grada pa u blagajni nije ostalo ništa. Knežević je očekivao priljev novca od transfera Ivana Santinija iz Anderlechta u Kinu, ali on je otišao vjerovnicima duga.

Zadar se ove sezone trebao vratiti u 2. HNL, ali mu zbog nedobivanja licencije to nije odobreno. Sad je četvrti na ljestvici 3. HNL - Jug s dobrim izgledima da se dokopa promocije, ali bez novca to neće ići. A igrači o svemu - nemaju pojma?!

- Rekao sam treneru Marku Pinčiću da igračima treba reći kako je neizvjesno financijsko funkcioniranje kluba u narednom razdoblju. Reći ćemo im to uskoro - zaključuje Knežević.

Klub u kojem su, osim Santinija, ponikli i Luka Modrić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko i Dominik Livaković, srebrni reprezentativci iz Rusije, nezadrživo tone prema dnu...