Klubovi su odbili zamjenu, El Clasico se odgađa za prosinac?

Kako stvari stoje, na prvi El Clasico ove sezone morat ćemo se strpjeti sve do - prosinca. Jao fanovima. Zbog nasilnih prosvjeda koji ovih dana vladaju Katalonijom ne postoje uvjeti da se derbi Barcelone i Real Madrida održi na Camp Nouu 26. listopada kako je bilo planirano.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

La Liga je, stoga, predložila zamjenu domaćinstva, no tu su ideju oba kluba odbila. Jedina opcija, piše El Mundo, sada ostaje odgoda. I to za 18. prosinca.

Prosvjedi su uslijedili nakon što je u ponedjeljak Vrhovni sud u Madridu osudio devetero katalonskih dužnosnika na zatvorske kazne od 9 do 13 godine zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. godine kojeg je bio zabranio ustavni sud i posljedičnog proglašenja republike Katalonije. Osuđeni su zbog poticanja stanovništva na ustanak i trošenja javnog novca za organiziranje zabranjenog referenduma. Još troje dužnosnika osuđeno je na zabranu obnašanja javnih funkcija i novčane kazne.

U četiri najveća katalonska grada - Barceloni, Lleidi, Gironi i Tarragoni - u utorak je došlo sukoba prosvjednika i policije prilikom čega je ozlijeđeno ukupno 125 osoba, od čega 60 policajaca. Nitko nije teže ozlijeđen, a privedeno je 30 osoba. U ponedjeljak je, pak, u sukobima bila ozlijeđena 131 osoba, većinom na aerodromu pored Barcelone koji su prosvjednici nastojali zauzeti.

Generalni štrajk u Kataloniji paralizirao je promet, pa Barcelona da na gostovanje kod Eibara, put od 617 kilometara, otisne - autobusom. Osobnim automobilom trebalo bi šest sati, a uzimajući u obzir ograničenja brzine za autobuse i nužne pauze koje će Messi, Rakitić i društvo morati napraviti, putovanje bi se moglo otegnuti i na osam sati. Kako se utakmica igra u ranom poslijepodnevnom terminu, Ernesto Valverde momčad će na put svakako morati povesti dan ranije.

Posljednji put kad je "Blaugrana" busom išla na gostovanje bilo je davne 2010. do Milana, na okršaj polufinala Lige prvaka protiv Intera. Tad razlog nije bio štrajk, nego oblak vulkanskog pepela i prašine koji se nadvio nad Europu i paralizirao zračni promet zbog erupcije na Islandu.

Katalonski klub tad je putovao 1000 kilometara do sjeverne Italije i izgubio 1-3, što se pokazalo presudnim jer u uzvratu na Camp Nouu nije uspio preokrenuti zaostatak i Inter je prošao u finale, poslije i do trostruke krune. Ovaj put bit će nešto kraći, ali u Barceloni su odlučni u namjeri da se iz Eibara vrate avionom jer ih iduću srijedu očekuje važna utakmica u Ligi prvaka protiv Slavije u Pragu. Ha, neće valjda morati autobusom i do glavnog grada Češke, kao dobar dio hrvatskih maturanata?!.