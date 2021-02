Takvog igrača nikad prije ni poslije nismo imali. Bio je čudesan, neponovljiv.

Tako su navijači Portsmoutha govorili o Robertu Prosinečkom. I godinama nakon što je otišao iz kluba. Na pretjerano uglednog danas trećeligaša, koji je u Europi igrao jednom, dvaput je osvojio FA Kup i jednom superkup, a najuspješnije razdoblje od 2003. do 2010. u Premier ligi.

No, ono što se u gradu dogodilo u ljeto 2001. kad je Milan Mandarić doveo Prosinečkog na jednu sezonu i danas se prepričava. Žuti nikad nije bio igrač sezone u tom klubu, nisu ga uvrstili ni u klupski Hall of Fame, ali donio je klubu i gradu čaroliju. Sad je to razdoblje opisano i u knjizi.

Novinar i navijač Portsmoutha Gary Tipp napisao je knjigu "Prosinečki u plavom - sezona neuobičajene umjetnosti". O tome kako je nekadašnji europski prvak s Crvenom zvezdom, igrač Barcelone i Reala te osvajač svjetske bronce s Hrvatskom zapalio Fratton Park u sezoni 2001/02.

Pompey je tada završio 17. u drugoj ligi, trener Graham Rix je smijenjen, a Prosinečki je ušao u povijest kluba.

- Kad sam ga prvi put gledao, bio sam urednik časopisa "Total Football" i išao na na Svjetsko prvenstvo 1998. Prva utakmica na kojoj sam bio bila je Hrvatska - Jamajka - priča Gary Tipp i nastavlja:

- Kao navijač Pompeya, navijao sam za Fitzroya Simpsona, Deona Burtona, Darryla Powella i Paula Halla, ali oduševilo me kako suse Hrvati dodavali. A Prosinečki je bio čudesan i zabio je nevjerojatan gol. Prodao je svoj tipični lažnjak i zavukao loptu u gornji kut. Izgledalo je tako lako...

Istini za volju, i sam Robi je tada izjavio da nije pucao nego htio ubaciti, ali mu je lopta prešla preko noge. Ali, hej, koga briga, završila je lopta u mreži i Hrvatska je povela 2-1, na kraju pobijedila 3-1.

- Kad je došao, bilo je to nešto posebno. I iduća njegova utakmica koju sam gledao bila je na našem na Fratton Parku protiv Colchestera u Worthington Cupu. Kako sam odrastao gledajući Pompey, nikad nisam vidio ništa nalik Prosinečkom i njegovom umijeću.

- Kako je baratao loptom, vodio utakmicu, koliko točnih dodavanja... ludilo! I kad je imao 'flastera', bilo je isto. Bio je nezaboravan igrač i osjetio sam da je vrijeme da napišemo knjigu o njemu.

Predgovor je napisao tadašnji Robertov suigrač Kevin Harper, a doprinijeli su i Linvoy Primus, Fred Dinenage, Mick Robinson i Shaun Derry. A Tipp je pozvao i navijače da se uključe i napišu svoja sjećanja na Velikog Žutog.

- To je priča o sezoni 2001/02. kroz prizmu Prosinečkog. On je oduševljavao, zabavljao publiku i zato ima smisla uključiti navijače u tu knjigu. Intervjuirao sam mnoge i osjetio kako velika ljubav prema njemu traje. Mnogima je najbolji igrač Pompeya svih vremena.