<p><strong>LeBron James</strong> je sinoć u petoj utakmici finala Zapadne konferencije u Orlandu odveo <strong>LA Lakerse</strong> do 32. velikog finala upisavši triple-double u pobjedi nad <strong>Denver Nuggetsima</strong> 117-107.</p><p>Rezultatom 4-1 u seriji na četiri pobjede Lakers su stigli do prvog finala od 2010. godine, baš u godini u kojoj su tragično ostali bez legende kluba <strong>Kobeja Bryanta</strong> koji je poginuo u padu helikoptera 26. siječnja.</p><p>"King James" je bio najbolji pojedinac utakmice sa 38 koševa, 16 skokova i 10 asistencija. Ovo mu je 27. triple-double u play-offu u karijeri i nedostaju mu još tri da skine rekord još jedne legende Lakersa Magica Johnsona. Također, Jamesu je ovo deseto finale u karijeri, a naslove je već osvajao s Miamijem (2012. i 2013.) te Clevelandom (2016.)</p><p><strong>Anthony Davis</strong> je dodao 27 koševa za Lakerse kojim je ovo 32. veliko finale u povijesti i prvo u zadnjih deset godina. Prije deset godina to je bio Kobe Bryant koji je odveo Lakerse do 16. naslova prvaka NBA.</p><p>Kod Denvera je <strong>Nikola Jokić</strong> zabio 20 koševa, pridodavši tome sedam skokova. Jerami Grant je također ubacio 20 koševa, dok je Jamal Murray, koji je ozlijedo koljeno u prvom poluvremenu, utakmicu završio sa 19 koševa i osam asistencija.</p><p>Na poluvremenu su Lakersi imlai prednost od deset koševa (61-51), a u trećoj četvrtini su je povećali na 16. Kada je Dwight Howard isključen zbog namjernog prekršaja četiri i pol minute prije kraja četvrtine, Nuggets su zahvaljujući trici <strong>Michaela Portera Jr.</strong> došli na 80-73 sedam sekundi kasnije. Zahvaljujući seriji 9-2 Nuggets su se približili na 82-80 minutu prije kraja treće četvrtine. Nakon dva slobodna bacanja Murraya momčadi su bile izjednačene na 84-84, ali onda Davis zabija tricu i Lakers se odvajaju na 87-84.</p><p>U zadnjoj četvrtini, Jokić je tricom manjio vodstvo Lakersa na 103-99 četiri i pol minute do kraja, no tada je James zabio devet koševa zaredom i zapečatio pobjedu Los Angelesa.</p><p>Los Angeles imaju priliku u velikom finalu izjednačiti rekord Boston Celticsa koji su 17 puta bili prvaci. U finalu bi Lakersi mogli igrati protiv boljeg iz finala Istočne konferencije gdje Miami Heat vodi protiv Boston Celticsa 3-2 u seriji, a šesta se utakmica igra u nedjelju. U zadnjem finalu rije deset goidna LA Lakers su pobijedili baš Boston.</p><p>Prije nego su eliminirali Denver na putu do finala, Lakers su izbacili Portland (4-1) te Houston (4-1).</p>