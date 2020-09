Kobna Đokovićeva sutkinja već dva dana poslije opet je sudila. Prerušila se da je ne primijete

Laura Clark dobila je dan odmora na US Openu nakon muške osmine finala i meča protiv Đokovića koji je izbačen nakon što ju je napucao lopticom, ali njene ozljede ipak nisu bile tako strašne

<p><strong>Laura Clark</strong> bila je glavna vijest svih svjetskih naslovnica 6. rujna kad ju je Novak Đoković nenamjerno pogodio lopticom u glavu i tako automatski bio izbačen s US Opena u osmini finala.</p><p>Linijska sutkinja pala je i ostala bez zraka, a svjetski broj 1 prerano se oprostio od Grand Slama. No to nije bio kraj za Lauru na njujorškom turniru. Štoviše, sudila je još dva meča... Ali malo je tko to znao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đokovićev mural kraj Sarajeva</strong></p><p>Samo 48 sati nakon meča Đokovića i Španjolca Pabla Carreña Buste američka sutkinja opet je bila na betonskim terenima Flushing Meadowsa.</p><p>- Dali smo joj da se odmori idući dan u hotelu, a do kraja turnira odradila je još dva meča, nakon čega se vratila u svoj dom u Kentuckyju - rekao je <a href="https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-8765607/Line-judge-centre-Novak-Djokovics-Open-disqualification-continue-officiating-career.html" target="_blank">Daily Mailu</a> čovjek iz organizacije US Opena.</p><p>Sudila je na stadionu Louis Armstrong, a ne na Arthur Asheu, gdje se dogodio incident s Đokovićem i nakon kojega je trpjela salve kritika i uvreda na društvenim mrežama. Pa je ugasila profil na Instagramu.</p><p>- Nosila je masku i kapu. Nije htjela da je primijete, što je i razumljivo. U sudačkim je krugovima ona cijenjena i pouzdana - dodali su iz organizacije potvrdivši da je sudila u jednom meču parova.</p><p>Laura nije htjela da je nesretni slučaj pokoleba, već je inzistirala da se vrati poslu kojeg voli. Novak joj se ispričao i javno i privatno, nazvavši je telefonom, a njoj su naložili da se ne oglašava u javnosti i dalje potpaljuje vatru oko prve diskvalifikacije u povijesti US Opena i prve na Grand Slamovima u ovom stoljeću u pojedinačnoj konkurenciji.</p><p>Laura i Novak neće se sresti tako skoro. Nema puno turnira u kalendaru do kraja skraćene pandemijske sezone, a sasvim sigurno neće je biti na Roland Garrosu, koji kreće idući tjedan u Parizu.</p><h2>Tko je Laura Clark?</h2><p>Rođena je u Kentuckyju, obožava tenis od djetinjstva, a u njega se zaljubila gledajući Andrea Agassija i Petea Samprasa. Teniske mečeve je počela suditi još dok je bila studentica, a u međuvremenu je svojim radom dogurala do najviše pozornice. No u početku baš nije briljirala.</p><p>Prvi turnir na kojem je sudila bio je u Evansvilleu 2007. godine no imala je nekoliko pogrešaka zbog čega čak godinu dana nije sudila. </p><p>- Srećom, to je bio neki ženski slabije rangirani turnir. Tada sam baš griješila i možda zbog toga nisam sudila čak godinu dana.</p><p>I na taj sljedeći turnir je došla pukom srećom. Jedan od sudaca imao je srčani udar pa su tražili njegovu zamjenu, a na listu je upala upravo Clark. </p><p>Nakon tog turnira, njezina karijera je išla silovito prema gore. Trebalo joj je nekoliko turnira da dođe do Mastersa u Cincinnatiju gdje je bila linijska sutkinja 2009. godine. </p><p>Posao suca je totalno nepredvidljiv. Nikada ne znate što vas čeka, hoće li biti lagan meč za suditi ili pak užasno težak. Clark je prije nekoliko godina opisala kako se priprema za mečeve.</p><p>- Pokušavam se maknuti od svega. Na velikim turnirima ima nas na stotine... Imamo veliku sobu za odmor, u kojoj smo svi skupa, igramo igre po cijeli dan. Jako puno pričamo međusobno o nekim našim odlukama, o mečevima. No nekada moram biti sama i razmisliti o svemu. To moram učiniti da razbistrim glavu, da dam sve od sebe, da ne razočaram organizatore koji su mi dali povjerenje - rekla je Clark. </p><p>Incident na US Openu s Đokovićem bilo je jako teško predvidjeti. Đoković je nabio loptu prema skupljaču lopti, a ona je slučajno pogodila Lauru u grlo. Počela se gušiti, pala je na pod, no ubrzo je došla k sebi i samostalno napustila teren.</p><p>No nije joj to prvi put da je osjetila udarac loptice. Prije nekoliko godina jedan ju je tenisač pogodio lopticom tijekom servisa čija je brzina bila 210 km/h.</p><p>- Na početku nisam znala kako se treba kretati pa sam jednom dobila težak udarac u usnu koja mi je bila doslovno prepolovljena - priznala je Clark.</p><p>Osim tenisa, ova Amerikanka obožava putovati, a uz to jako voli i vina. Njezin Instagram profil pun je fotografija ovog napitka od grožđa, a u njemu je uživala kada je bila u Hrvatskoj. Prije tri godine je posjetila Dubrovnik koji ju je skroz očarao, a to su uočili i <a href="https://www.kurir.rs/sport/tenis/3526959/ljubiteljka-hrvatske-i-alkohola-evo-ko-je-zapravo-zena-zbog-koje-je-novak-izbacen-sa-us-opena-foto" target="_blank">srpski mediji</a> koji su objavili tekst o njoj pod naslovom 'Obožavateljica Hrvatske i alkohola, zbog nje su izbacili Đokovića'.</p><p>- Za sve fanove Igre prijestolja. Dubrovnik, Hrvatska, to je prava bomba! - napisala je ona.</p><p>Laura Clark će tako ostati upamćena kao sutkinja zbog koje je Novak Đoković po prvi put u karijeri diskvalificiran s nekog turnira. No njezina krivica je tu najmanja. Svima je jasno da to Novak nije namjerno napravio, ali pravila su jasna i organizatori su ga morali izbaciti. Prema pisanjima nekih srpskih tabloida, neutralni promatrač neupućen u događanja mogao bi pomisliti da je sutkinja svom silinom vrata udarila Đokovićevu lopticu.</p><p>Toga je svjestan i srpski tenisač koji joj se ispričao. Nije htio otkriti njezin identitet, ali u današnje vrijeme nije ništa problem otkriti.</p><p>- Cijela ova situacija me zaista rastužuje. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog čuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno.</p>