'Kobra iz Broda' lovi finale SP-a u boksu. Evo kad i gdje gledati

Ova subota mogla bi biti novi veliki dan za hrvatski boks. Nakon što je pobjedom u četvrtfinalu osigurao prvu svjetsku medalju za Hrvatsku nakon dugih 20 godina, fantastični Gabrijel Veočić (24) u Liverpoolu lovi plasman u finale Svjetskog prvenstva. Europski prvak iz Slavonskog Broda već ima broncu u džepu, no ne namjerava stati. Na putu do borbe za zlato stoji mu opasni uzbekistanski nokauter, a mnogi s nestrpljenjem iščekuje meč koji bi "Kobru iz Broda" mogao upisati zlatnim slovima u povijest. Meč je na rasporedu kao 13. meč iza 13 sati, u ring bi mogao oko 16 sati, a prijenos je na besplatnoj platformi Eurovision Sport.

"Finale prije finala" protiv uzbekistanskog čuda

Protivnik u polufinalu poluteške kategorije (do 80 kg) bit će mu moćni Uzbekistanac Javohir Ummatalijev (20), nova senzacija iz zemlje koja je postala boksačka velesila. Iako je mlad, Ummatalijev iza sebe ima impresivne rezultate: svjetski je prvak za mlađe seniore iz 2022. i aktualni prvak Azije. Da se ne radi o bezazlenom protivniku, dokazao je u četvrtfinalu kada je jednoglasnom odlukom sudaca deklasirao prvog favorita turnira, Kazahstanca Nurbeka Oralbaja, svjetskog prvaka iz 2023. i srebrnog s Olimpijskih igara u Parizu.

Hrvatski boksački savez opisuje ga kao "eksplozivnog, vrlo brzog, motoričnog i tehnički besprijekornog boksača".

- Sad ću u subotu boksati s Uzbekistancem finale prije finala - izjavio je Gabrijel, svjestan da ga čeka najteži ispit na turniru.

- Tehnički je jako dotjeran boksač, snažan, čvrst, tako da ga moramo nadmudriti. Vjerujem da ću odraditi i bolje od njegovog prošlog protivnika jer sam se ja pripremao baš za takav stil. Imat ćemo jako dobru taktiku za njega.

Put do polufinala: Srušeni prvaci i slomljeni protivnici

Veočićev put do polufinala bio je sve samo ne lagan. Ždrijeb ga nimalo nije mazio, no on je pokazao zrelost i klasu. U tri meča ostvario je tri dominantne pobjede. Nakon Dominikanca u prvom kolu, u osmini finala svladao je bivšeg svjetskog prvaka iz 2021., Amerikanca Robbyja Gonzalesa, u meču koji je obilježilo nesportsko ponašanje protivnika.

- Vidio je da nema nikakve šanse protiv mene, pa je pokušao na prljav način pobijediti, ali ja mu nisam to dopustio. Nisam podlegao provokacijama jer sam znao da ću izgubiti meč ako me emocije preuzmu - objasnio je Veočić.

Medalju je osigurao deklasiravši u četvrtfinalu mladu bugarsku nadu Williama Čolova. Dominacija je bila tolika da su sva petorica sudaca meč bodovali s uvjerljivih 30-26 za hrvatskog borca. Time se Gabrijel upisao u probrano društvo hrvatskih velikana, Mate Parlova, Pere Tadića, Damira Škare, Filipa Palića i Marija Šivolije, kao tek šesti Hrvat u povijesti sa svjetskom boksačkom medaljom.

Snaga vjere, obitelji i slavonskog inata

Iza Gabrijelovog uspjeha stoji nevjerojatna posvećenost i timski rad s ocem i trenerom Perom Veočićem. U M&S Bank Areni u Liverpoolu ima i dosad najveću podršku s tribina, stigli su majka, dva brata, stričevi i strine, koji čine najbučniju publiku prvenstva.

- Čujem ja navijače i srce mi je ispunjeno, ali ne dopuštam da me emocije preuzmu kako bih mogao odraditi meč što bolje - kaže Gabrijel, koji snagu pronalazi i u vjeri.

- Većinom se molim. Imam jedno šest-sedam molitvi za različite trenutke. Vjernik sam i svoju snagu pronalazim u Bogu.

Prije ulaska u ring, u svlačionici se često čuju i stihovi Marka Perkovića Thompsona. Ta kombinacija mentalne snage, obiteljske podrške i vrhunske fizičke spreme, za koju kaže da je bolja nego ikad, bit će ključna za današnji izazov.

Kako i gdje pratiti povijesni meč?

Svi koji žele uživo pratiti borbu Gabrijela Veočića za ulazak u finale Svjetskog prvenstva, mogu to učiniti putem streaming servisa Eurovision Sport koji je besplatan unutar Hrvatske uz prethodnu registraciju.

Pobjednik ovog dvoboja u nedjeljnom će se finalu boriti protiv boljeg iz meča između Mađara Pylypa Akilova i Francuza Yojerlina Cesara, dvojice boksača koje je Veočić već pobjeđivao. No sav fokus je na današnjem danu i teškoj prepreci iz Uzbekistana. Hrvatska je na nogama i s nestrpljenjem čeka nastup talenta iz Slavonskog Broda koji ima priliku postati tek drugi Hrvat u povijesti s finalom Svjetskog prvenstva.