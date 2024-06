'Kod Slunja gradimo stazu koja će moći ugostiti i Formulu 1! Ovo je prilika o kojoj smo sanjali...'

Oktanima i automobilističkom spektaklu mnogi ne mogu odoljeti. Dokazalo je to Svjetsko prvenstvo u reliju, koje je posljednje četiri godine posjetilo Hrvatsku i postalo ponajveći sportski događaj u zemlji. A hrvatski automoto sport mogao bi dobiti još jedan jak adut jer je projekt izgradnje Croatia Ringa, nove staze za utrkivanje, nedavno uvršten u strateške projetke Republike Hrvatske.

Autodrom Grobnik desetljećima je jedino istinsko trkalište u Hrvatskoj. Dolazak WRC-a svakako je stavio Hrvatsku na svjetsku mapu u automoto sportu, a izgradnja Croatia Ringa otvorila bi mnoga druga vrata.

- Nova trkaća staza u Hrvatskoj bila bi u Karlovačkoj županiji, između Lapovca i Blagaja, u blizini Slunja. Ta će staza zadovoljavati najviše standarde za održavanje najpoznatijih svjetskih automobilističkih natjecanja, poput Formule 1, Moto GP-a i mnogih drugih, otkriva nam Davorin Štetner (42), jedan od začetnika ovog projekta i dodaje:

- U projekt je uključena tvrtka Tilke GMBH njemačkog dizajnera Hermanna Tilkea, koji je jedan od najpoznatijih dizajnera F1 staza na svijetu. Savjetnik projekta je svjetski prvak Formule 1 iz 1997. godine Jacques Villeneuve.

Kad je došla ideja izgradnje Croatia Ringa i s kojim ciljem? Staza bi trebala biti licencirana i za najpoznatija automobilistička natjecanja poput F1 i Moto GP-a. Postoji li šansa da gledamo neki od tih sportova u Hrvatskoj?

- Ideja je došla oko Uskrsa 2021. godine, kada smo se na benzinskoj crpki u Veljunu, koja je u vlasništvu jednog od investitora, našli on i ja. Kontaktirali su me jer su me zapamtili iz vremena kada sam bio vlasnik prava F1 za Hrvatsku te sam duboko u svjetskome motorsportu. Investitor, kao vlasnik benzinske postaje, imao je ideju da se iza crpke napravi mala staza na pet hektara. Međutim, planove smo podigli na najvišu razinu, te će, nadam se, rezultirati kapitalnim turističko-sportskim objektom koji će dati gospodarski zamah čitavome kraju, a naravno i Hrvatskoj. O samoj F1 se može sanjati nakon izgradnje staze. Iz mojeg iskustva, snovi su dostižni, ali koncentrirani smo na izgradnju staze, a kad se počne nazirati dovršetak prve faze, možemo o trkaćim serijama. Već sam razgovarao s nekim od najvećih trkaćih serija i postoji velik interes dolaska u Hrvatsku, ali u ovome trenutku za to je još rano. Cilj je nadasve raditi i događaje poput Red Bull Ring Classics, koji na stazi okupljaju povijesna vozila, atraktivne serije te u vikend programima uživaju čitave obitelji. Važni su nam i sadržaji za najmlađe... Mnogo je planova, ali treba ići korak po korak - rekao nam je Štetner.

Foto: Matija Grgas

Projekt Croatia Ring nedavno su uvrstili na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Što to znači?

- Ovo je najveći korak prema realizaciji projekta i dao nam je veliki zamah te je najvažniji nakon uvrštenja staze u prostorni plan Karlovačke županije, koji se dogodio krajem 2022. Ovo je privatni investicijski projekt te nismo tražili državni novac ili zemljište, već smo ovim korakom dobili ubrzavanje svih dozvola i procesa.

Prema mapi iz prostornog plana, staza po konfiguraciji izgleda kao prava trkaća pista. Kombinacija brzih i sporih zavoja i nekoliko ravnica koje nude mogućnosti pretjecanja. To nekako odudara od trenda uličnih staza, ali baš ovakve staze ljubitelji oktana najviše vole.

- Radi se o okvirnom dizajnu, a pravu konfiguraciju finiširat ćemo za tjedan dana, nakon što provedem dva dana u tvrtki Tilke u Njemačkoj. Potrebno je zadovoljiti niz sigurnosnih aspekata, izletnih zona, kompleksnih detalja. Carsten Tilke već je posjetio lokaciju prije dvije godine te se otad radi na finalnom rješenju koje bi nam ponudilo atraktivnu stazu. Neki od detalja su da je visinska razlika pojedinih dijelova staze čak 53 metra što bi značilo da ćemo imati vrlo atraktivne sekcije!

Iza projekta stoje privatni investitori, od kojih ima i domaćih. Što nam možete reći o timu ulagača, ima li i stranih, i postoje li financijske brige?

- U ovome trenutku to su isključivo domaći investitori i posvećeni smo izgradnji prve faze projekta, koja uključuje samu stazu, pit building, paddock te popratnu infrastrukturu. To su sve iskusni poduzetnici, ali moguće da će nam se u kasnijim fazama projekta pridružiti i strani i domaći institucionalni ulagači. Međutim, posvećeni smo realizaciji prve faze projekta.

Kada bismo mogli očekivati da će prva lopata biti ukopana na lokaciji budućeg Croatia Ringa i realizaciju samog projekta?

- Realno, unutar godine dana. Na samoj lokaciji već imamo komfornu benzinsku postaju s restoranom za 100-tinjak ljudi, vlastitu trafostanicu, vlastiti ulaz s D1, vodu, optiku... Daleko smo odmaknuli s pripremom, ali znamo da je ovo veoma kompleksan projekt te u svakom trenutku može iskočiti neka birokratska prepreka koja može usporiti realizaciju. Projekt dosta brzo ide zahvaljujući velikoj podršci Karlovačke županije, Grada Slunja te resornih ministarstava s popratnim institucijama. Od prve sekunde projekt su prepoznali kao gospodarski značaj te se nadam i daljnem nastavku ovakvog tempa.

Foto: kym illman

Što izgradnja ove staze znači za hrvatski automoto sport, ali i budućnost onih u Karlovačkoj županiji?

- Sam kraj oko staze morao bi doživjeti gospodarski procvat. Cilj je zaposliti lokalno stanovništvo te možda pružiti priliku za povratkom u Hrvatsku onima koji su otišli u inozemstvo. Staza radi gotovo 365 dana godišnje te će u svakome trenutku trebati smještaj, prehrana i ostala logistika za jako puno ljudi u okolici staze. Naša vizija je da ponudimo drugima u okolici da se razviju i zato nismo planirali neke velike smještajne kapacitete u samome objektu. Zaposlit će se lokalno stanovništvo. Kraj dobiva priliku kakvu je mogao samo sanjati. Dolazak nekih velikih trkaćih serija značit će veliku potrošnju te će benefit toga osjetiti cijela okolica. U blizini se nalaze i prekrasne Rastoke, Plitvička jezera, Karlovac će osjetiti benefit. Međutim, Zagreb je na samo sat vremena vožnje te u slučaju velikih priredbi očekujemo da se sukladno praksi na ostalim stazama pune smještajni kapaciteti i u samome Zagrebu. Ovo je zaista velika prilika za sam kraj te Hrvatsku - zaključio je Štetner.