Kako to inače bude, još jedan spektakularni El Clasico nije mogao proći bez sudačkih repova. Real Madrid je slavio 2-1 protiv Barcelone i zasjeo na vrh La Lige, ali Katalonci se nisu mogli pomiriti s porazom, a pogotovo trener Ronald Koeman koji je kiptio od bijesa nakon utakmice.

Razlog je nedosuđeni kazneni udarac iz 83. minute. Ferland Mendy je u svome kaznenom prostoru neoprezno povukao za ruku Martina Braithwaitea koji se posložio po podu kao metar drva. Sve oči bile su uprte u Jesusa Gila Manzana, Mendy je napravio neviđenu glupost jer je lopta već išla prema gol-autu i danski napadač je bio nemoćan u toj situaciji.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE

No španjolski sudac je prosudio kako tu jedanaesterca nema unatoč žestokom prosvjedu Barcinih nogometaša.

Što kažu stručnjaci? Dodira je bila, no pitanje je je li intenzitet bio baš toliko jak da dođe do pada, no prosudite sami. Sudački stručnjak Juan Andujar Oliver kaže da tu penala nema.

- Sudac je bio u pravu. Mendy ga je povukao za ruku, ali mislim da to nije dovoljno za penal - rekao je Andujar za Marcu.

No s njim se ne slaže kolega Iturralde Gonzalez.

- Ma ovo je čisti penal. Omeo ga je dok je trčao. Prvo ga je omeo, a onda ga je povukao za ruku. Glupi penal, ali je penal. To nije jasna i očigledna pogreška i zato je VAR ne provjerava.

Ronald Koeman je poludio nakon utakmice.

- Ne razumijem zašto u Španjolskoj nema VAR-a. Svaki navijač Barcelone mora biti nezadovoljan suđenjem. Ono je bio penal na Braithwaiteu, a nisam zadovoljan ni sudačkom nadoknadom. Igralo se samo četiri minute, a sudac je tri minute potrošio na zamjenu uređaja na ruci. Moralo se još igrati. Što se same utakmice tiče, nismo bili dobri u prvom poluvremenu, ali smo se digli u nastavku.

Iako nije igrao, Gerard Pique je opet bio u središtu zbivanja. Utakmicu je gledao s tribina, ali nakon utakmice se spustio do terena i išao tjerati neku svoju pravdu kod suca Gila Manzana.

Nije mu bilo jasno kako je moglo biti samo četiri minute sudačke nadoknade i naravno, zašto nije sudio penal. Delegat Barcelone Carlos Naval je pokušao Piquea otjerati u svlačionicu, ali on nije odustajao. I u tunelu se derao na Manzana zbog spornih odluka na utakmici, a zbog ovog poteza će vrlo vjerojatno biti kažnjen, iako nije ni igrao.

Koliko god Katalonci bili nezadovoljni, morat će se pomiriti s porazom. Gledali smo zaista fantastičan El Clasico koji je opravdao epitet najvećeg derbija na svijetu. Za Real su zabili Benzema i Kroos, dok je Barci nadu u povratak dao Mingueza golom u 60. minuti.

Nije bilo stajanja kroz cijelu utakmicu, Barcelona je vodila igru i neumoljivo napadala, dok se Real pouzdao u kontre i prekide. Na kraju je moglo biti puno više golova i na jednoj i na drugoj strani, a Zinedineu Zidaneu je skoro srce štrecnulo u posljednjim sekundama kada je Moriba pogodio prečku.

Real je osam kola prije kraja zasjeo na prvo mjesto uz utakmicu više od Atletico Madrida, no svima je jasno da još ništa nije gotovo i da tek počinje prava bitka za naslov.