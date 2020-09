Klub je odlu\u010dio kazniti svu trojicu pa \u0107e prema ustaljenom pravilniku morati platiti nov\u010danu kaznu.

Koeman poludio: Dembele se izgubio na putu do stadiona, još dvojica zakasnila na trening

Problemi u momčadi ili nonšalantnost? Čak trojica igrača kasnila su na trening Barcelone, a prekardašio je Nelson Semedo, koji se pojavio nakon 19 minuta. Sva trojica su kažnjena

<p>Nije bilo dovoljno što je <strong>Lionel Messi </strong>priredio sapunicu godine i htio napustiti klub niti što se <strong>Ronald Koeman </strong>riješio <strong>Ivana Rakitića</strong>. Zbivanja u Barceloni ne jenjavaju pa su tako čak trojica nogometaša zakasnila na trening u petak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stadion Barcelone Camp Nou</strong></p><p><strong>Ousmane Dembele, Arturo Vidal i Nelson Semedo</strong> kasnili su svaki po nekoliko minuta pa je novi trener Ronald Koeman doslovno poludio na svoje igrače. Vidal je zakasnio sedam minuta, Dembelea su čekali 11, a točku na "i" Koemanovog ludila stavio je Semedo kada se pojavio 19 minuta nakon dogovorenog roka.</p><p>Takav postupak pokazuje veliko nepoštovanje prema treneru, a onda i suigračima. Drugo, pokazatelj je nediscipline i možebitnog nezadovoljstva, a isto tako ruši već ionako poljuljani mir unutar Barcinih redova.</p><p>Ipak, <strong>Dembeleu </strong>bi se i moglo progledati kroz prste budući da je dugo bio odsutan i nije dolazio na Camp Nou pa je pomalo nevjerojatno promašio skretanje za trening kamp i skrenuo na parking obližnje bolnice.</p><p>Isti je to igrač koji je svojevremeno plaćen ogromnih 138 milijuna eura dortmundskoj <strong>Borussiji </strong>čime je i dalje četvrti najskuplji nogometaš svih vremena iza N<strong>eymara, Kyliana Mbappea i Philippea Coutinha, </strong>a koji već ima povijest kašnjenja na trening i ovo mu nije prvi put da je to napravio.</p><p>Jednom je zakasnio na trening Barcelone jer je do dugo u noć igrao video igrice.</p><p>Klub je odlučio kazniti svu trojicu pa će prema ustaljenom pravilniku morati platiti novčanu kaznu.</p><p>Inače, otkad je Koeman stigao u klub postrožio je neka pravila i španjolske tiskovine već su ga prozvale "narednikom". Barcelona je pokazala veliku fizičku nespremnost i to je jedna od prvih stvari na koje se Nizozemac fokusirao stoga mu treninzi do daljnjega traju pola sata duže od uobičajenog.</p>