<p>Naravno da mi se lijepo vratiti u Osijek, na stadion na kojem sam napravio prve nogometne korake i mjestu na kojem sam odrastao, govorio je <strong>Nenad Bjelica</strong> (49) kad je prvi put kao trener Dinama prije dvije godine gostovao na Gradskom vrtu.</p><p>Sad je na koračić da se tamo vrati kao <a href="https://www.24sata.hr/sport/bjelica-je-blizu-osijekove-klupe-714178" target="_blank">trener Osijeka</a>. I da natjera navijače bijelo-plavih da zakopaju ratnu sjekiru koja je tada izvađena.</p><p>Odnos Bjelice i Kohorte bio je nešto posebno. Od 2000. godine, kad su Osječani harali Europom i igrali najbolji nogomet u Hrvatskoj, Bjelica je u gradu na Dravi uživao legendarni status.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prekrižen Bjeličin grafit u Osijeku</strong></p><p>Ono što su starijoj generaciji Kohorte bili <strong>Lukačević</strong> i <strong>Grnja</strong>, mlađima je bio Bjelica. Ne samo zbog igara na terenu već i onima izvan njega. Gospodin, čovjek od riječi, koji je uvijek bio spreman pomoći Kohorti, suigračima... Ma svima... Odnos prema klubu bio mu je kakav se može samo poželjeti.</p><p>Iz tog razloga još donedavno na utakmicama Osijeka mogli ste čuti skandiranje "Jedan je Bjelica Nenad", kao sjećanje na osječku bajku iz 2000. godine. Omiljen među Kohortom, zbog svega što je učinio u Osijeku i kao igrač i čovjek činilo se da tu ljubav ništa ne može raskinuti. Nažalost, činilo se. Sve do 15. svibnja 2018. kada je Bjelica potpisao za Dinamo...</p><p>Koliko je Bjelica bio omiljen najbolje će vam pokazati i grafit u blizini stadiona, gdje su mjesto mogle dobiti samo najveće legende kluba, kao što su Pavo Majer, Lukačević, Grnja, Beširević i Bjelica. Onaj posljednji, posvećen Nenadu Bjelici, tad je bio prekrižen!</p><p>Društvene mreže i bijelo-plave navijačke stranice gorjele su od komentara za njegov dolazak u Dinamo. Jer, shvatite, niti jedan igrač nakon Bjelice nije doživio da mu se skladaju pjesme i pjevaju godinama nakon što je otišao iz kluba. Njemu u čast na jednoj utakmici avion je vukao poruku! Možete li zamisliti takvu ljubav?</p><p>- Podvojene su emocije: vraćaš se u svoj grad, svoj klub, gdje si sanjao postati nogometaš, ali na klupi si drugoga kluba s kojim želiš puno napraviti. Čudan osjećaj... pa pjesme navijača znam kao i oni, teško mi je, mogao sam i zapjevati s njima, haha! Ali trener sam Dinama i ponosan sam što ostvarujem ove rezultate i do kraja ću davati sve od sebe. Ali čudan osjećaj, moj grad, moj klub - govorio je Bjelica nakon utakmice s Osijekom u studenom 2018., u kojem je trpio arsenal uvreda Osijekovih navijača:</p><p>- To je njihovo pravo, cijenim svakog navijača na stadionu, imam puno prijatelja u Kohorti koji se ne slažu s tim povicima, nekima sam donosio Dinamove dresove - dodao je.</p><p>E, sad, je li Kohorta pretjerala? Naravno da jest. I to iz više razloga. Kao prvo, Bjelica tad nije mogao doći u Osijek ni uz najveću želju iz čisto pragmatičnog razloga. Naime, Osijek je imao trenera. I to dobrog, kvalitetnog trenera <strong>Zorana Zekića</strong> koji je vrlo dobro radio svoj posao. Nuditi se Osijeku dok njegov prijatelj i kolega sjedi na klupi Osijeka, oprostit ćete, nije Bjeličin stil. I svatko tko misli drugačije - ne zna Bjelicu.</p><p>Kao drugo, Bjelica je u trenutku poziva Dinama bio bez posla. Kao ambiciozan trener, a i čovjek koji ima obitelj, naravno da mu je bio potreban posao. Nije Bjelica tada preuzeo klupu Crvene zvezde ili Partizana, ne, preuzeo je klupu onog istog Dinama, koji je, kako kruže priče, u više navrata pomogao Osijeku kad su bili na pragu ispadanja iz prve lige. Preuzeo je klupu onog istog kluba u koji je dolazilo desetke Osječana, od Igora Cvitanovića, Gorana Vlaovića, Davora Šukera, Domagoja Vide...</p><p>Ne tako davno, točnije 2011. bili smo u Osijeku kad je u Dinamo prelazio <strong>Domagoj Vida</strong>, još jedna legenda Osijeka. U restoranu Bijelo-plavi sjedila je poveća skupina Osijekovih drukera, s prekriženom slikom Domagoja Vide.</p><p>- Što vam je sad Vida kriv - upitao ih je čovjek za susjednim stolom.</p><p>- Sram ga može biti, neka se ugleda na Bjelicu - odgovorili su gotovo uglas.</p><p>- Već ćete vi i Bjelicu prekrižiti - proročanski im je odgovorio na što su mu samo odmahnuli rukom.</p><p>- Nikad!</p><p>Eto, to nikad trajalo je sedam godina... A nešto više od dvije godine poslije situacija se nešto promijenila. Bjelica je opet bez posla, Osijek je u krizi i potajno traži novog trenera, a navijački puku gradu na Dravi diše - malo drugačije.</p><p>Jer Bjelica je u međuvremenu zaradio simpatije sjajnim rezultatima u Dinamu i odbijanjem ponude o smanjenju plaće pa je među navijačima ispao čovjek koji drži do sebe. Možda će sad sve biti izglađeno? Što će biti s grafitom u Wilsonovoj?</p>