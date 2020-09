Dakle, Bjelica \u0107e imati odrije\u0161ene ruke raditi kako najbolje zna\u00a0i dovoditi igra\u010de profila za svoj stil igre. San svakog trenera u sastavljanju mom\u010dadi, a ako je netko dorastao takvom poslu onda je to on. Osijek je zaista puno dobio njegovim dolaskom, a zatim i sama liga te svi ostali klubovi, koliko god to paradoksalno zvu\u010dalo.

<p><strong>Nenad</strong> <strong>Bjelica </strong>i službeno je postao novi trener <strong>Osijeka</strong>. Dugo je lomio gdje i kako bi nastavio karijeru, umalo je završio u Turskoj, no onda je stigla ponuda iz Gradskog vrta koju nije mogao odbiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prebrisan grafit Bjelice</strong></p><p>- Bilo je jako puno pregovora, ali Osijek mi je bio primamljiv i zbog ovlasti koje ću imati ovdje i zbog toga što iza projekta stoje visokoambiciozni ljudi, sve ove druge ponude mi nisu stvorile osjećaj da je to to. Neke su mi više zbog financija odgovarale, neke manje zbog obitelji, ali kad sam stavio na vagu, ovo je bilo to - rekao je Bjelica na predstavljanju ranije u subotu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osijek predstavio Bjelicu</strong></p><p>Dakle, Bjelica će imati odriješene ruke raditi kako najbolje zna i dovoditi igrače profila za svoj stil igre. San svakog trenera u sastavljanju momčadi, a ako je netko dorastao takvom poslu onda je to on. Osijek je zaista puno dobio njegovim dolaskom, a zatim i sama liga te svi ostali klubovi, koliko god to paradoksalno zvučalo.</p><p>Trener Bjeličina kalibra svakako je blagoslov za HNL, no njegov dolazak ne odobravaju svi. Gorljiva navijačka skupina Osijeka <strong>Kohorta </strong>ne može se pomiriti s odabirom vodstva kluba pa je danas na podvožnjaku Trpimirove ulice u Osijeku izvjesila transparent.</p><p>- Prestao si biti legenda grada kada si stavio potpis na ugovor kod vraga - stoji na transparentu, a prenosi Facebook stranica <a href="https://www.facebook.com/birtija.nk.osijek/photos/rpp.116454735061881/4423196731054305/?type=3&theater" target="_blank">Bijelo-plava birtija</a>.</p><p>Navijačka stranica Osijeka navodi kako postoji i drugi dio poruke koji glasi : "ne prosipaj demagogije trule, radi u miru ali krećeš od nule".</p><p>Dakle, jedan dio navijača nije zadovoljan i ne može preboljeti Bjeličin odlazak u Dinamo. No, to je ionako manji dio čemu svjedoče i komentari pod objavljenu fotografiju.</p><p>- Nikad ni na jednom mjestu čovjek nije rekao niti jednu ružnu riječ o Osijeku - stoji u jednom komentaru dok u drugom piše:</p><p>- Ponovit ću još jednom. Nije mi dobro sjelo kad je postao trener Dinama, sad neka krene od nule. Ali klicali smo svi Smoji kad se vratio iz Hajduka i postao je kapetan.</p><p>- Tko god da je ovo napisao i postavio nije istinski navijač Osijeka - još je jedan od komentara.</p>