Koje su cijene na Wimbledonu: Pivo košta 10 eura, šampanjac oko 100, ali klasik ostaje isti

Teniski turnir u All England Clubu, Wimbledon, najpopularniji je na svijetu. Na njihovim travnatim terenima povijest je ispisao i Goran Ivanišević osvojivši turnir s pozivnicom 2001. godine.

Dnevno kroz turnir prođe oko 36.000 navijača, a u dva tjedna očekuje se gotovo pola milijuna ljudi. Osim igračkog dijela, na turniru je svake godine važna i hrana, ali i piće.

A cijene su, kao i proteklih godina, u porastu. Pinta pive (0,57 litara) ove godine košta čak 10 eura, a svaki kupac morat će na početku platiti i dodatnih 1,18 eura kako bi dobio i čašu.

Wimbledon 2017 - Day Three - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Philip Toscano/Press Association/PIXSELL

Popularni džin i tonik u limenci fanovi će platiti 11,56 eura, a oni željni luksuza će za bocu šampanjca izdvojiti 108,85 eura. Za one koji ne žele alkoholna pića tu je i voda jednog od sponzora koja košta 3,47 eura, a gazirana pića koštaju 3 eura. Organizatori su pripremili za sve goste i brojne fontane na kojima se voda može besplatno natočiti, doznaje Mirror.co.

Preparations for the start of the Wimbledon tennis championships | Foto: DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION

Uz to, svaki posjetitelj smije unijeti jednu vlastitu bocu vina ili dvije limenke piva tijekom ulaska.

Osim pića, organizatori su pripremili i bogatu hrane. Kultne jagode sa šlagom od 2010. ne mijenjaju svoju cijenu. Jedna porcija košta i dalje 2,9 eura. Sendviči i burgeri koštaju od 8 eura pa sve do 15,70 eura, a dodatak krumpirića još 5,90 eura. U ponudi još ima i veganske hrane, sushija, raznih sladoleda...

Wimbledon 2019 - Day Two - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Philip Toscano/PRESS ASSOCIATION