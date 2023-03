Koju utakmicu je on gledao? Trener Borussije: Hajduk nije bio bolja, nego sretnija momčad

Bio je to kao san za sve navijače Hajduka. S tribina kultnog Westfalena ori se 'Dalmacijo', a igrači Hajduka trče jedni drugima u zagrljaj nakon veličanstvene pobjede nad Borussijom Dortmundom. Nisu ih seniori vratili u slavne klupske dane kada su se igrale završnice europskih natjecanja, već čudesni 'bili tići' zbog kojih je nekoliko tisuća ljudi poteglo sve do Dortmunda.

POGLEDAJTE DOČEK:

Juniori Hajduka senzacionalno su srušili Borussiju 9-8 nakon penala i plasirali se u polufinale Lige prvaka mladih koje će igrati 21. travnja protiv Milana u Nyonu. Navijači su već najavili invaziju na Švicarsku, ali problem je što za završnicu predviđen maleni stadion od kapaciteta niti 1000 sjedalica. Sada sve zavisi o Uefi i njezinoj dobroj volji za promjenom stadiona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marijan Budimir i njegovi heroji stigli su u Split dan nakon velike pobjede, a na Poljudu su ih veličanstveno dočekali. Nekoliko tisuća ljudi na sjeveru naklonili se juniorima, bile je tu pjesme, bakljade, gromoglasnog pljeska za trenera Budimira, čovjeka koji je tvorac ove čudesne mašinerije.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dok se u Splitu fešta, u Borussiji se i dalje ne mire s porazom. Trener Mike Tullberg smatra kako je hajdukovce sreća pomazila u lutriji jedanaesteraca. Nijemci su imali veći broj udaraca, 12 u odnosu na Hajdukovih sedam, no niti jedan nije ozbiljnije uposlio golmana Hajduka.

O čemu govori trener Borussije?

Očito je zaboravio na nekoliko sjajnih prilika koje je imao Hajduk, kao i onu prečku minutu prije kraja. S druge strane, Borna Buljan bio je nezaposlen gotovo cijelu utakmicu. Jedinu ozbiljnu priliku domaćini su imali iz penala, kojeg su realizirali za 1-1. Na što je točno Tullberg mislio, teško je shvatiti, ali razumijemo. Tko gubi, neka se ljuti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Moram dečkima dati veliki kompliment. Borili su se do kraja. Hajduk nije bio bolja, nego sretnija momčad. Sada smo drugi put zaredom došli do četvrtfinala, a to se ne može ocijeniti dovoljno visoko, jer željeli smo otići do kraja - rekao je razočarani Danac.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Borussijine mladiće pohvalio je Lars Ricken, legendarni igrač žuto-crnih, a danas direktor akademije.

- Momčad je dala sve od sebe i briljantno se vratila nakon vodstva Hajduka. Igrači mogu biti ponosni na svoju igru. Kao i prošle godine protiv Atletico Madrida, ispali su iznimno tijesno. To je velika šteta - rekao je Ricken.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nekoliko igrača Borussije pokazalo je veliki potencijal, možda neke uskoro vidimo i na velikoj sceni, a nadamo se da će tamo jednog dana osvanuti i igrači ove zlatne juniorske generacije Hajduka. Slijedi im nastavak borbe za hrvatskog prvaka, a 21. travnja i utakmica generacije. Polufinalni susret Lige prvaka protiv Milana. Povijest su već ispisali, a sada neka samo uživaju. Ovo su snovi za koje su se borili i sami ih ostvarili.

