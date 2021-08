Hrvatska kopljašica Sara Kolak ostala je bez plasmana u finale Olimpijskih igara u Tokiju nakon što je u kvalifikacijama prijestupila u sva tri pokušaja.

- Ovo mi je dobra lekcija za naprijed. Najjači adut me jednostavno ne sluša, ruka me boli makar sam fizički dobro i dala sam sve od sebe. Sad ću završiti sezonu i resetirat se. Naravno da sam razočarana, ali me ovo neće dotući. Ne bojim se. Treba ići delat - kazala je olimpijska pobjednica iz Rija, koja se doista na neobičan način, s tri prijestupa oprostila od obrane naslova.

Dva od ta tri prijestupa su bila namjerna jer je koplje išlo na vrlo male daljine za Sarin ugled.

Sara je u Tokio otputovala bez svog trenera Norvežanina Thorkildsena, koji je otkazao put u zadnji trenutak.

- Otputovat ću u Norvešku i popričat ću s njim. Zahvalila bi se Edisu i Marku koji su mi pomogli oko treninga i savjeta. I stvarno ću ove Olimpijske pamtiti po odličnoj ekipi jer ni u jednom trenutku nisam bila sama.