Zbog ovog incidenta organizatori su \u0110okovi\u0107a odmah izbacili iz osmine finala\u00a0te \u0107e biti ka\u017enjen nov\u010dano ka\u017enjen s onoliko koliko je osvojio na turniru uz mogu\u0107e dodatne kazne s obzirom na prekr\u0161aj koji je po\u010dinio te \u0107e izgubiti sve bodove koje je osvojio na turniru. Vjerujemo da je to jako rastu\u017eilo Kyrgiosa koji bi jako volio kada bi ta kazna bila ne samo nov\u010dana...

Bilo je jasno da to Novak nije namjerno napravio i odmah se oti\u0161ao ispri\u010dati sutkinji, no bilo je kasno. Po\u010dela se gu\u0161iti nakon udarca u grlo, a na kraju su je odvezli u bolnicu \u0161to je na kraju i presudilo tome da ga organizatori izbace.

Naravno, odmah se razbuktao teniski svijet gdje jedna strana brani \u0110okovi\u0107a, a druga osu\u0111uje njegov \u010din i smatra da treba biti \u017ee\u0161\u0107e ka\u017enjen.

-\u00a0Nisam siguran da je fer. On je \u010disto udario lopticu, mogao je tako pogoditi i nekoga tko skuplja loptice. Nije udario jako tu lopticu, a pravilo u takvoj situaciji je diskvalifikacija.\u00a0Da je bilo\u00a020 tisu\u0107a navija\u010da i da se ovo dogodilo, da bilo bi zvi\u017eduka iz publike. Onda bi bilo pitanje \u0161to bi se dogodilo. Ta loptica je putovala i pogodila linijsku sutkinju u nezgodno mjesto. Nikad nisam vidio ovako dramati\u010dnu situaciju u \u017eivotu - rekao je legendarni \u0160ve\u0111anin Mats Wilander koji ga je branio.

-\u00a0Nitko u svijetu sporta u 2020. nije ve\u0107i idiot od Novaka \u0110okovi\u0107a - napisao je na Twitteru kanadski novinar Sid Seixeiro.

Britanski tenisa\u010d Tin Henman (Da, onaj kojeg je Ivani\u0161evi\u0107 pobijedio na Wimbledonu) je jedan od rijetkih igra\u010da koji je izba\u010den s\u00a0Grand Slama na sli\u010dan na\u010din kao i \u0110okovi\u0107.

- On je 1995. godine na Wimbledonu bio upleten u sli\u010dan incident pa je na kraju izba\u010den.\u00a0-\u00a0Nije ciljao sutkinju, ali je udario lopticu. Morate biti odgovorni za svoje postupke - kazao je Henman.

Srpski tenisa\u010d je bio uvjerljivi favorit za osvajanje US open, ali zbog jednog slu\u010dajnog udarca \u0107emo nakon jako dugo vremena dobiti Grand Slam pobjednika koji nije iz trojca \u0110okovi\u0107, Federer, Nadal. Velika prilika otvorila se i za hrvatskog tenisa\u010da Bornu \u0106ori\u0107a koji se probio do \u010detvrtfinala, a \u0110okovi\u0107evim izbacivanjem mu se otvorio put prema finalu. U \u010detvrtfinalu \u0107e igrati protiv Alexandera Zvereva.

Novak je\u00a0glavna tema svih medija, a tako \u0107e biti i u nekoliko narednih dana. Ipak je rije\u010d o jednom od najve\u0107ih tenisa\u010da u povijesti, no na US Openu su pravila jasna\u00a0i \u0110okovi\u0107 je morao biti izba\u010den.

'Koliko bih ja dobio godina da sam pogodio sutkinju u grlo?'

Zbog ovog incidenta organizatori su Đokovića odmah izbacili iz osmine finala te će biti kažnjen novčano kažnjen, a vjerujemo da je to rastužilo Kyrgiosa koji bi jako volio kada bi Đoković bio izbačen na neko vrijeme...

<p>Najbolji svjetski tenisač<strong> Novak Đoković</strong> sinoć je šokantno izbačen s US Opena jer je lopticom pogodio linijsku sutkinju u vrat tijekom meča protiv Španjolca Carrena Buste (1. set 6-5). Naravno, kao zločesti dečko tenisa i i čovjek koji jedva čeka da netko od drugih tenisača napravi krivi korak da se može naslađivati, a posebno Đoković, opet se javio.</p><p>Pretpostavljate, riječ je o <strong>Nicku Kyrgiosu</strong>. Australac je jedan od najvećih Đokovićevih kritičara, a sve je počelo nakon Adria Toura gdje je nekoliko osoba bilo pozitivno na korona virus, a među njima i srpski tenisač. Kyrgios je napao Novaka da je bezobziran i neodgovoran jer je uopće organizirao turnir tijekom pandemije, a ovaj put mu je trebalo svega nekoliko sati da se opet javi. </p><p>- Zamijenite mene i Jokera u ovom incidentu. Slučajno pogađanje skupljača lopte u grlo. Koliko godina bih dobio zabranu? 5, 10 ili 20 godina.</p><p>Zbog ovog incidenta organizatori su Đokovića odmah izbacili iz osmine finala te će biti kažnjen novčano kažnjen s onoliko koliko je osvojio na turniru uz moguće dodatne kazne s obzirom na prekršaj koji je počinio te će izgubiti sve bodove koje je osvojio na turniru. Vjerujemo da je to jako rastužilo Kyrgiosa koji bi jako volio kada bi ta kazna bila ne samo novčana...</p><p>Bilo je jasno da to Novak nije namjerno napravio i odmah se otišao ispričati sutkinji, no bilo je kasno. Počela se gušiti nakon udarca u grlo, a na kraju su je odvezli u bolnicu što je na kraju i presudilo tome da ga organizatori izbace.</p><p>Naravno, odmah se razbuktao teniski svijet gdje jedna strana brani Đokovića, a druga osuđuje njegov čin i smatra da treba biti žešće kažnjen.</p><p>- Nisam siguran da je fer. On je čisto udario lopticu, mogao je tako pogoditi i nekoga tko skuplja loptice. Nije udario jako tu lopticu, a pravilo u takvoj situaciji je diskvalifikacija. Da je bilo 20 tisuća navijača i da se ovo dogodilo, da bilo bi zvižduka iz publike. Onda bi bilo pitanje što bi se dogodilo. Ta loptica je putovala i pogodila linijsku sutkinju u nezgodno mjesto. Nikad nisam vidio ovako dramatičnu situaciju u životu - rekao je legendarni Šveđanin Mats Wilander koji ga je branio.</p><p>- Nitko u svijetu sporta u 2020. nije veći idiot od Novaka Đokovića - napisao je na Twitteru kanadski novinar Sid Seixeiro.</p><p>Britanski tenisač Tin Henman (Da, onaj kojeg je Ivanišević pobijedio na Wimbledonu) je jedan od rijetkih igrača koji je izbačen s Grand Slama na sličan način kao i Đoković.</p><p>- On je 1995. godine na Wimbledonu bio upleten u sličan incident pa je na kraju izbačen. - Nije ciljao sutkinju, ali je udario lopticu. Morate biti odgovorni za svoje postupke - kazao je Henman.</p><p>Srpski tenisač je bio uvjerljivi favorit za osvajanje US open, ali zbog jednog slučajnog udarca ćemo nakon jako dugo vremena dobiti Grand Slam pobjednika koji nije iz trojca Đoković, Federer, Nadal. Velika prilika otvorila se i za hrvatskog tenisača Bornu Ćorića koji se probio do četvrtfinala, a Đokovićevim izbacivanjem mu se otvorio put prema finalu. U četvrtfinalu će igrati protiv Alexandera Zvereva.</p><p>Novak je glavna tema svih medija, a tako će biti i u nekoliko narednih dana. Ipak je riječ o jednom od najvećih tenisača u povijesti, no na US Openu su pravila jasna i Đoković je morao biti izbačen.</p>