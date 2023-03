Koliko će Budimirovih tića doći do prve momčadi? Iz Dinamovih fakina probila su se šestorica...

Hajduk je najuspješniji hrvatski klub u Ligi prvaka! Jedini je došao do četvrtfinala, 1995. godine, a i u Kupu prvaka, kako se to natjecanje zvalo do 1992., jedini je došao do četvrtfinala, i to 1976. i '80.

A sada je, zadnjega dana veljače 2023., izjednačio i najveći hrvatski uspjeh u Ligi prvaka mladih. Dinamo je dvaput bio u četvrtfinalu, sada su to uspjeli i "bijeli".

I kako god prošao okršaj u Dortmundu, ovo je trijumf Hajdukove Akademije Luka Kaliterna. I njezina šefa Bore Primorca, nekad dugogodišnjeg pomoćnika Arsena Wengera.

Primorac je zaplakao

- Je, zaplakao je i u utorak, njega često emocije svladaju - rekao je trener Marijan Budimir, dok je Primorac naglasio:

- Malo smo previše respektirali Manchester City, možemo mi i bolje!

Foto: Hajduk Digital TV

No, trijumf će biti potpun tek za koju godinu. Kad vidimo koliko će tih bilih tića postati igrači.

Josipović - Batistić (od 62. Parger), Šutalo, Leš, Gvardiol - Duvnjak (od 62. Tomek); Karrica, Julardžija (od 71. Barišić), Janković, Marin (od 90. Čavlina) - Tueto Fotso (od 46. Kapitanović).

Gvardiol i Šutalo dvaput u četvrtfinalu

To je sastav Dinama koji je 2020. u Nyonu u četvrtfinalu Lige prvaka mladih izgubio od Benfice 3-1. Godinu ranije "plavi" su u Londonu u istoj fazi dramatično izgubili od Chelseaja 6-4 (2-2) nakon što su golovima Antonija Marina do 77. minute vodili 2-0. Tada su za Jovićevićeve fakine igrali: Horkaš - Hrvoj, Šutalo, Gvardiol, Antovski (od 37. Radonja) - Franjić, Đira - Ćuže (od 84. Pavlek), Julardžija (od 79. Kočar), Marin - Šipoš (od 79. Roko Baturina).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od svih njih ozbiljniju priliku u prvoj momčadi Dinama dobila su sedmorica, do A reprezentacije su već došli Gvardiol i Šutalo, Franjić je u Wolfsburgu, u Rijeci blistaju Marin i Janković, a svi su ostali u klubovima debelo ispod Dinamova ranga.

Puno ili malo, je li ta generacija dosegnula svoj potencijal? Mnogi će reći da nije, ali kad bi svaka generacija dala dva reprezentativca...

Bio u Cityju, sad igrao u Bijelom Brdu

Iz te momčadi Chelseaja, koja je na jedanaesterce izbacila Dinamo pa potom i Barcelonu te je u finalu izgubila od Porta, Lamptey je desni bek Brightona i igrao je za Ganu na SP-u, Gallagher je bio u prvoj momčadi Chelseaja, Gilmour je preko Norwicha završio u Brightonu, Guehi je u Crystal Palaceu i vrijedi 35 milijuna eura...

Foto: MIRO

Dinamo je 2019. u skupini, pak, pobijedio Manchester City 1-0, a za engleskog velikana igrao je i Pozo, momak koji je danas igrao za Šibenik četvrtfinale Kupa u Bijelom Brdu...

Petorica su već u prvoj momčadi Hajduka

Od Budimirovih tića u prvoj su momčadi već Luka Vušković, Rokas Pukštas, Dominik Prpić, Marko Capan i Roko Brajković. Više silom prilika nego nekom klupskom strategijom, ali više od svega zbog njihove kvalitete.

Foto: MIRO

A ako od ove generacije nekoliko momaka ne uspije, ne postanu ključni igrači Hajduka i ne dođu do reprezentacije, to će biti debakl poljudske struke. Ili ako ti momci s 20 godina završe u Dunajskoj Stredi, Banskoj Bystrici, pa i Los Angelesu, kao što se često događalo čak i protiv volje igrača, jer je klub pod hitno morao zaraditi. Bit će to promašaj veći nego dovođenje svih mutnih stranaca šepave prošlosti, veći nego autogolovi svih uprava i predsjednika i svega što su radili u ovih 19 godina bez naslova prvaka!

Najčitaniji članci