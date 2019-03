Kolinda: Ja bih to agresivnije, previše igrača je bilo u obrani

Na utakmici Hrvatske i Azerbajdžana (2-1) bila je prisutna i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Oduševila je navijače, a oglasila se i nakon utakmice:

- Moglo je biti bolje, ali s obzirom na to da je ovo prva igra ove postave bilo je okej. Do nedjelje će se bolje uigrati i mislim da će biti to dinamičnija utakmica. Vidjeli smo da smo bili dominantni i nismo baš iskoristili svoje šanse. Malo je previše igrača bilo u poleđini i na sredini terena s obzirom da se cijela utakmica igrala na njihovoj polovici. Ja bi njih malo više isturila u napad, mislim da moramo biti malo agresivnije, a znate da ja uvijek mislim 'No risk, no profit'. Idem u Budimpeštu, tamo očekujem pobjedu - rekla je predsjednica pa još jednom sumirala:

- Očekujem i puno bolju utkamicu nego danas. Tri boda su tri boda, moraju se dečki malo igrat, ja bih to malo agresivnije, ovo je onako 'breaking the ice'.

Čestitala je predsjednica i igračima u svlačionici te tako nastavila svoju tradiciju sa SP-a u Rusiji.

Hrvatska drugu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine igra protiv Mađarske u nedjelju.