Koljeno završilo u Soldićevom međunožju: Bol je bila užasna!

Udarac koljenom odsjeo je na osjetljivom mjestu. Roberto Soldić valjao se po parteru, nije mogao doći k sebi. Takvu bol nikome ne želite. Pokušao je nastaviti, ali nije mogao niti ustati. Suci su na kraju prekinuli meč.

Tako je završio prvi meč najboljeg hrvatskog MMA borca u organizaciji ONE FC. Dok ga je pokušavao srušiti na pod, Dagestanac Murad Ramazanov udario ga je koljenom u međunožje. Suci su proglasili meč 'no contest', odnosno bez pobjednika. Naravno, nema tu namjere, ali vrlo lako su suci mogli diskvalificirati Ramazanova i pobjedu dodijeliti Soldiću. No, jasno je da to hrvatskog borca ne bi zadovoljilo.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Nakon debija koji nije bio za pamćenje zbog bolnog udarca, Soldić se javio svojim fanovima.

- Bok svima. Jako mi je žao što se ovo dogodilo, nisam mogao nastaviti borbu, bol je bila tako užasna da nisam mogao nastaviti. Sve je bilo spremno, a revanš će se dogoditi - potvrdio je Soldić ono što su mnogi i pretpostavili.

Video možete pogledati OVDJE

Bio mu je to prvi meč u ONE-u, početak njegovog puta do pojasa, po što je i došao. I neće ga ovo omesti. Novi meč, ili bolje rečeno, nastavak prvog meča, možemo očekivati što prije. I jedan i drugi željni su prave borbe. Soldiću je ovo bio 24. meč u karijeri, na omjeru je 20-3, dok Ramazanov još ne zna za poraz. U nizu je od 11 pobjeda i zato ga je ONE odmah postavio Soldiću u njegovom debiju da vide od čega je satkan.

Foto: Instagram/ kolaž

Nažalost, Ramazanovo koljeno u Soldićevom međunožju nas je uskratilo sjajnog meča. Do nekog drugog puta.

Najčitaniji članci