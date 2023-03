Komentar Ferra o juniorima je uzburkao duhove. Hajduk se na portugalskom oglasio na 'fejsu'

Hajduk je u polufinalu juniorske Lige prvaka, pobijedio je u uzastopnim utakmicama na Poljudu. Što učiniti da smanjimo euforiju u reprezentativnoj pauzi, glasilo je pitanje za Ferra nakon pobjede nad Slaven Belupom, a odgovor portugalskog stopera nije najbolje sjeo svima.

Pa je Hajduk u četvrtak pokušao smiriti duhove i objavio fotografiju na kojoj igrač slavi gol iz prošlosezonskog finala Kupa pokazujući srce prema publici, uz opis: "Uma linguagem que todos entendemos" (portugalski: jezik koji svi razumijemo).

Što je rekao Ferro?

- Na nama i trenerima je da razgovaramo s mladim dečkima da bismo im pomogli. Naravno da su uzbuđeni i to je potpuno normalno, trebaju slaviti, ali istovremeno imaju još dvije utakmice da postanu prvaci i to im moramo objasniti - govorio je Ferro u razgovoru za klupsku televiziju i nastavio:

- U redu, došli su do polufinala, ali još ništa nisu osvojili. Isto je za polufinale protiv Slaven Belupa (u Kupu, op.a.). Ušao si u polufinale, ali ništa nisi osvojio. To im moramo objasniti. Ali jako sam sretan zbog njih i trebaju uživati ova dva tjedna. Imamo pauzu, odmorit ćemo se i biti spremni za iduće utakmice.

Pezzi: Da sam predsjednik, on bi momentalno dobio otkaz

Doajen sportskog novinarstva Edo Pezzi u Studiju 4 HTV-a žestoko se obrušio na tu izjavu. Rekao je da je "svašta doživio u životu, ali takvu svinjariju nije".

- Nazvao me jedan navijač Hajduka iz Osijeka, pitao me kad u u emisiju i molio da kažem da je ovo sramota. Ovo nije sramota, ovo je više od toga. Da sam ja predsjednik Hajduka ili sportski direktor, on bi momentalno dobio otkaz. Ne može se jedan prvotimac Hajduka koji igra, ne znam ni sam zašto jer nije nikakav kvalitet, to sam rekao prvi dan kad je došao. Ne može obezvrijediti uspjeh juniora - govorio je Pezzi.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Pa što hoće taj momak, što je on osvojio? Igrao je u Hajduku pa su ga potjerali, pa je otišao u Nizozemsku, igrao tamo u nekoj srednjoj, nikakvoj momčadi, pa su ga tamo najurili pa ga je Hajduk uhljebio ovdje. Umjesto da bodri, da juniori budu ponos, on kao da je ljubomoran na tu djecu. To je neshvatljivo. To je ono što se potpuno uklapa u onu moju priču i tezu s kojom ću umrijeti jednog dana, da Hajduk bez svojih igrača nije Hajduk - nastavio je.

Ferro je, inače, u sezoni 2018/19. bio prvak Portugala s Benficom i osvojio superkup. Zabio je Dinamu gol u Europskoj ligi, igrao četvrtfinale toga natjecanja. Nije baš da nije ništa osvojio...

