Kompany: Za sve druge trenere Guardiola je profesor nogometa

Vincent Kompany 6. je svibnja Leicesteru zabio je jedan od najvećih golova u povijesti Premiershipa, šest dana kasnije kao kapetan proslavio još jedan naslov sa Man Cityjem pa se nakon 16 godina vratio u svoj Anderlecht.

Otišao je kao klinac, vratio se sa 33 godine kao - trener/igrač. Dvostruka uloga za nogometaša koji je još u tinejdžerskoj dobi bio lider, jedan od onih za koje se znalo da će kad-tad u trenere.

Foto: REUTERS

Zato je logično da su mu svi javni istupi od povratka u Belgiju daleko naslonjeniji na trenerski nego igrački dio priče, a lajt-motiv svega su silni superlativi koje niže kad mu itko spomene jedno ime i prezime. Pep Guardiola.

- Trenirali su me Mancini, Hughes i Pellegrini, u reprezentaciji Advocaat, Vercauteren, Wilmost i Martinez. I svi su sjajni treneri, od svakog od njih sam nešto naučio, ali kad je 2016. Guardiola došao u City bilo je kao da sam cijeli život bio u osnovnoj i srednjoj školi, a onda odjednom... Fakultet! Za sve ostale trenere Pep je profesor - pričao je Kompany na predstavljanju u Anderlechtu.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL - Taj me čovjek naučio da bolje razumijem nogomet, on najkompliciranije stvari zna objasniti na najjednostavniji način. U Anderlechtu sam kao klinac odrastao na Cruyffovih 4-3-3, a Pep me naučio '2.0 verziju' te priče. Guardiola je, jednostavno, bolji od drugih - rekao je Vincent Kompany.