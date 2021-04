We are out! U prijevodu, mi izlazimo iz ove igre zvane Superliga, poručili su svi engleski klubovi, njih šest! Manchester Cityju, koji je prvi rekao "ne" nogometnoj tvorevini, malo prije ponoći pridružili su se svi ostali; Liverpool, Man. United, Tottenham, Arsenal i Chelsea.

Englezi su zabili vjerojatno zadnji čavao u lijes Superlige nakon svih prijetnji koje su stigle iz Uefe i prosvjeda, kritika i koječega što su priredili navijači. Oni Chelseajevi prosvjedovali su protiv Superlige pred Stamford Bridgeom pa kad su čuli vijest da njihov klub izlazi, počeli su slaviti.

Slavi i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin koji je poslao poruku engleskim klubovima.

- Pohvalno je kad priznate da ste pogriješili, a ovi klubovi su napravili veliku pogrešku. Ali sad su se vratili i znam da imaju puno za ponuditi, ne samo našim natjecanjima, nego i cijelom europskom nogometu. Sad je važno da ponovno izgradimo zajedništvo koje je nogomet uživao prije ovoga i zajedno krenemo dalje - kazao je on.

Prema pisanju talijanskih medija, Inter navodno više nije zainteresiran za Superligu i čeka se službena objava, a mogao bi mu se pridružiti i Milan. No, to previše ne brine čelnike ovog novostvorenog natjecanja i predsjednika Reala Madrida Florentina Pereza koji se i nogama i rukama bori za opstanak Superlige, ali zasad se sve ruši kao kula od karata.

- Europska Superliga je uvjerena da se aktualni 'status quo' u europskom nogometu treba promijeniti. Predlažemo novo europsko natjecanje jer postojeći sustav ne funkcionira - poručili su.