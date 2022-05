Konjuh ispala sedmi put: Nije se uspjela plasirati u drugo kolo

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh (WTA - 66.) nije se uspjela plasirati u drugo kolo WTA turnira u Strasbourgu, gdje je u prvom kolu poražena od domaće predstavnice Oceane Dodin (WTA - 94.) sa 6-2, 1-6, 7-5.

Bio je to sedmi uzastopni poraz Konjuh u prvom meču glavnog turnira. Posljednji put je prvu prepreku uspjela preskočiti krajem veljače na turniru u Dohi.

Francuska tenisačica je bolje počela meč i povela 5-0 prije kišnog prekida. Kad je meč nastavljen Dodin je stečenu prednost pretvorila u osvajanje prvog seta sa 6-2.

Ipak, kišni prekid je pomogao Konjuh, koja je u drugom setu zaigrala mnogo bolje i od 1-1 nanizala pet gemova, čime je odvela meč u treći set.

Dvaput je 24-godišnja Dubrovčanka imala 'break' prednosti (2-1, 3-2), ali je platila visoku cijenu lošijem postotku prvog servisa (43 posto) i dvostrukim pogreškama koje su dolazile u važnim trenucima.

Dodin je s dva uzastopna 'breaka' povela 5-3 i imala servis za pobjedu, ali ju je Konjuh ostavila bez poena. No, u sljedećem gemu je Francuskinja došla do dvije meč-lopte (15-40). Anin odgovor su bila tri uzastopna izravna poena forhendom i as za 5-5.

Hrvatska reprezentativka nije uspjela iskoristiti priliku za 'break' u sljedećem gemu, a kad je osvojila prva dva poena na servisu, činilo se da će odluka pasti u 'tie-breaku'. Međutim, jedan dobar poen Dodin, jedan pomašaj Konjuh i dvije dvostruke pogreške donijeli su pobjedu 25-godišnjoj Francuskinji nakon dva sata i osam minuta borbe.

