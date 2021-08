Hrvatska tenisačica Ana Konjuh opravdala je status prve nositeljice kvalifikacija za nastup u glavnom ždrijebu posljednjeg "grand slam" turnira godine, US Opena koji u ponedjeljak počinje u New Yorku, ona je u posljednjem, 3. kolu kvalifikacija s uvjerljivih 6-2, 6-2 nadigrala Švicarku Stefanie Voegele.

Konjuh, trenutačno 87. igračica svijeta, tako će nakon četiri godine ponovno zaigrati na US Openu. Te 2017. je izgubila u 1. kolu, no 2016. je u New Yorku igrala četvrtfinale što joj je još uvijek najbolji rezultat u karijeri na "grand slam" turnirima. Bit će joj to treći nastup na Grand Slam turnirima ove godine, a na Wimbledonu i Roland Garrosu ispala je u prvom kolu.

Uspješno odrađenim kvalifikacijama Konjuh se pridružila Petri Martić i Donni Vekić u 1. kolu ženskog turnira. Martić će u 1. kolu igrati upravo protiv neke od kvalifikantica, dok će Vekić za suparnicu imati Španjolku Garbine Muguruzu.

Kasnije tijekom noći priliku izboriti nastup u glavnom ždrijebu tenisača imat će i 42-godišnji Ivo Karlović koji će igrati protiv Japanca Yuichija Sugite. U slučaju pobjede Karlović će se pridružiti Marinu Čiliću, jedinom hrvatskom igraču koji je izravno ušao u glavni turnir, a koji će u 1. kolu igrati protiv Nijemca Philippa Kohlschreibera.