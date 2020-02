Kontra u tri dodavanja i slalom Gržana za veliku pobjedu Istre

Stvari su sad malo jasnije na dnu tablice. Varaždin je u velikim problemima nakon 21. kola jer ih je Istra na Aldo Drosini svladala rezultatom 1-0 (1-0). Izabranici Luke Bonačića sad će morati tražiti bodove protiv jačih momčadi od Istre te se ne nalaze u zahvalnoj poziciji, dok Prelecovi ratnici bar nakratko mogu odahnuti i krenuti u novi lov na Inter.

Bolje su krenuli gosti i u 13. minuti imali veliku, ali nije to uspio iskoristiti kapetan Benko. Ubacio je Posavec sa 30 metara od gola, lopta je preletjela sve, a Benko je uklizio i pucao po sredini gola gdje je bio Čondrić i zaustavio taj udarac. Brzo su se probudili domaći i preuzeli inicijativu, a ključan se trenutak dogodio u 30. minuti utakmice.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Loše je ubacio Posavec, izbila je to obrana Istre i u tri dodavanja stigla do centra gdje je Gržan imao jedan na jedan situaciju protiv Špičića, par ga puta dobro promiješao, a bek Varaždina pao je na pod i samo mogao gledati dok je Istrino krilo gurnulo loptu iza leđa Ivana Nevistića.

Tako se na odmor otišlo s 1-0. U nastavku je Varaždin pokušao s visokim pritiskom, a to je rezultiralo s nekoliko kontranapada u režiji domaćina. Jednu takvu promašio je Blagojević s ruba 16 metara u 53. minuti, a deset minuta kasnije odličnu je priliku iz slobodnjaka imao Benko, ali pucao je slabo i direktno u Čondrića.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Riješiti je utakmicu mogao Perić Komšić, ali njegov udarac s pet metara refleksno brani Nevistić i ostavlja Varaždin 'na životu'. No, nije to pomoglo njegovim suigračima jer Varaždinci do kraja utakmice nisu uspjeli zaprijetiti Čondrićevom golu i tako ostaju usamljeni na začelju 1. HNL. A već u sljedećem kolu Varaždin čeka novi veoma bitan ogled protiv Intera u Zaprešiću koji bi im uvelike mogao krojiti sudbinu u nastavku sezone.