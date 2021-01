Prvo na utakmici Gorice i Dinama (3-4), a zatim i na najvećem hrvatskom derbiju između Dinama i Hajduka (3-1) glavni je sudac bio Mario Zebec i, najblaže rečeno, nije se proslavio. Bilo je tu mnogo dvojbenih odluka te pogrešaka. Naravno, u nekim je situacijama postupio jako dobro, ali one lošije stvari to su zasjenile.

Kritizirao je to HNS, treneri i igrači spomenutih momčadi, spominju se žestoke kazne zbog propusta, a sad je sve u HNTV-ovoj emisiji 'Treće poluvrijeme' prokomentirao i kontrolor suđenja i VAR-instruktor Tomislav Šetka koji je istaknuo da je Zebec na istom prekršaju uspio pogriješiti dva puta. Bilo je to u sedmoj minuti kad je Simić srušio Majera u šesnaestercu, a penal nije dosuđen ni nakon pregleda snimke.

.- Ovdje se radi o eklatantnoj pogrešci suca. Ovo je nedvojbeni kazneni udarac. Igrač Hajduka je u pokušaju da igra loptom istu promašio, nakon toga dolazi do kontakta. Čisti prekršaj na igraču Dinama, trebao je to biti kazneni udarac. Kad ga već nije dosudio, dobio je drugu priliku putem VAR-a i nažalost nije prepoznao da se tu radi o klasičnom kaznenom udarcu. Bila je to dupla pogreška - pojasnio je Šetka.

Ipak, Šetka je pohvalio Zebeca jer nije dosudio penal nakon pada Gavranovića u 14. minuti jer tu nije bio jasnog prekršaja, a pohvalio je i komunikaciju s VAR sobom. Što se tiče vraćanja lopte Hajdukova igrača u ruke Kalinića...

- Vidim da igrač Hajduka namjerno igra loptu, ali njemu je tu cilj samo maknuti loptu s noge Dinamovom igraču - rekao je kontrolor suđenja za HNTV.

'Bili' su se bunili u 87. minuti kad je Lauritsen srušio Umuta jer su tražili da kao 'zadnji igrač' dobije crveni karton.

- Sudac Zebec je sve dobro presudio. Nema crvenog jer igrač Hajduka nema loptu u kontroli, prekršaj se događa kad je ona njemu iznad glave. Da je imao u kontroli, onda bi to bio crveni karton - zaključio je Tomislav Šetka.

Bilo kako bilo, Zebec čeka odluku HNS-a, a Dinamo i Hajduk su se ovaj put udružili u jednom - kritiziranju suđenja.