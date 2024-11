Kontroverzno zaleđe razljutilo Barcelonu: Čiji je vrh kopačke? Flick: To je bila pogrešna odluka

Barcelona je u nedjelju izgubila kod Real Sociedada 1-0 uz asistenciju hrvatskog reprezentativca Luke Sučića, no pitanje je kako bi utakmica završila da je tehnologija bila malo više milosrdna (ili možda samo točnija) kod poništenog gola Roberta Lewandowskog u 13. minuti.

Grafika je u televizijskom prijenosu pokazala da mu je vrh kopačke napadača Barcelone bio u zaleđu, no boljim pogledom na zamrznuti kadar čini se kako ta kopačka uopće nije njegova, nego protivničkog braniča Nayefa Aguerda.

Foto: Arenasport/Screenshot

- Što ja mogu? Ako nam VAR kaže da je zaleđe, zašto bismo izmislili to? Slušaj me, zašto bismo izmislili zaleđe - govorio je sudac Cuadra Fernández ljutitom Barceloninu treneru Hansiju Flicku, a on se nije mirio s tom odlukom, kamera je uhvatila suca kako mu se smije na prosvjede.

- Rekao sam mu da je loša odluka bila pokazati zaleđe Lewandowskog. To je sve što mogu reći, pogrešna odluka. Nije njegova krivica i znam to. To je sve što ću ništa više - kazao je Flick.

Video sporne situacije možete pogledati OVDJE.

Foto: Vincent West

U pitanju je sustav poluautomatskog zaleđa koji sam određuje pozicije igrača, mapira ih u tri dimenzije i povlači liniju kako bi odredio je li zaleđe ili ne. Suci na te odluke nemaju nikakav utjecaj.

- Moguće je da su pogriješili označujući Robertovo stopalo. Nadamo se da će La Liga reagirati ako je došlo do toliko ozbiljne pogreške. Ako je bila, neka se dokaže, istraži i neka reagiraju - kazao je golman "blaugrane" Iñaki Peña.