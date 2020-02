Kopes: Vratite nam Gerrarda, zaslužio je biti prvak Engleske

Liverpool je ove sezone sve bliže osvajanju Premiershipa - tituli koju čekaju čak 30 godina. Steven Gerrard tada je još bio u mladim uzrastima kluba pa nije osjetio tu čar osvajanja jedne od najjačih nogometnih liga na svijetu, a sada mu navijači žele priuštiti to zadovoljstvo zbog njegove vjernosti.

Naime, od 1998. do 2015. Steven je bio u prvoj momčadi 'redsa', ali nikada nije bio prvak lige. Nakon toga je otišao jednu sezonu u MSL-ov LA Galaxy, 'okačio kopačke o klin', a sada je trener Rangersa, no The Kopes ga i dalje ne zaboravljaju.

Foto: nph/nordphoto/PIXSELL

Peter Moorse, direktor kluba, ipak tvrdi:

- Ako niste primijetili, Steven je trenutačno zaposlenik u drugom klubu. A uz to, koga iz sadašnje momčadi izbaciti da bismo medalju dali Stevieju? - upitao je novinare Moorse.

- Svi mi volimo Stevieja, razumijem navijače, ali 'dovedite ga samo na par dana da osvoji medalju' jednostavno nije realna ideja - kaže pa pojašnjava:

Foto: Reuters/PIXSELL

- Kemija u svlačionici je jako bitna. Zamislite da morate reći nekom igraču: 'Ti nećeš dobiti medalju' - pa dodao i treći razlog:

- Ne daju se medalje bilo kome. Imate momčad koju imate. Ne možete kada hoćete nekoga ubaciti - zaključio je.

Iako ga navijači mole da vrati legendarnog kapetana barem na kratko vrijeme, čini se da emotivni dolazak u (praktički) jedini klub njegove karijere neće biti moguć.