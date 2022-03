Kopić: Bili smo za nijansu bolji; Dambrauskas: Bio bih loš trener da sam zadovoljan bodom...

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk i Dinamo remizirali su bez golova na Poljudu. Zadovoljniji svakako mogu biti 'modri', koji su zadržali pet bodova prednosti nad 'bilima', no već u nedjelju ih mogu prestići Rijeka i Osijek, ako dođu do pobjeda u svojim susretima.

- Težili smo ka sva tri boda, mislim da smo za nijansu bili bliži tome, izuzev prvih 20-ak minuta. Nakon toga smo izdominirali terenom, imali nekoliko prilika. Prema nazad smo bili stabilni i sigurni. Imali smo ideju maksimalno opteretiti protivničku obranu s tri napadača, no nismo bili dovoljno odlučni. Zato sam se odlučio pojačati vezni red - rekao je Željko Kopić.

Priliku je od prve minute dobio Lauritsen, koji se negdje 'zagubio' u rotaciji Dinama...

- Ne možemo igrati s više od 11 igrača u datom trenutku. On dobro trenira, dobio je mnogo duela i skokova i bio je odličan. Što dalje? Imamo nešto duži tjedan, dobro ćemo se odmorit i idemo dalje utakmicu po utakmicu.

Igrali ste i vi i Dambrauskas da ne izgubite?

- Ja mislim da ni trener Hajduka ni ja nismo igrali da ne izgubimo. Osnovnom postavkom s tri napadača i dva ofenziva beka je sve samo ne igra da ne izgubiš. A i trener Dambrauskas je pokušavao iskoristiti napadački potencijal koji ima.

Digli ste momčad?

- Nismo bili u dobrom tonusu, od tada je prošlo dosta vremena, falilo nam je pet igrača koji rade razliku, koji bi trebali biti nositelji igre, a neki se priključuju od ozljeda. Nije to top, ali izgledamo ozbiljnije nego u prethodnim utakmicama.

Učlanili ste se u Hajduk kad ste bili trener, jeste li još član?

- Krivo ste formulirali pitanje pa neću odgovoriti na njega.

Golmani su mogli piti kavu danas, zbog loših napada ili dobrih obrana?

- Mislim da je Hajduk stabilan prema iza, mislim da smo i mi dosta dobro funkcionirali i mislim da je to razlog što nije bilo više prilika i obrana vratara.

Kako komentirate pun stadion?

- Lijepa atmosfera, sve ok, svi mi radimo da igramo pred gledateljima. Istaknuo bih i podršku naših navijača koji su došli u velikom broju i držali našu energiju.

Koliko Dinamu daje prednost što je puni fokus sad na HNL-u a imate iskustvo Europe?

- To nam daje na gardu, na sigurnosti, to je nešto što Dinamo dugi niz godina daje kvalitetu i stabilnost, da možemo dominirati HNL-om, s obzirom na ozljede prednost je što možemo nadoknaditi igrače koji izostaju.

Ako ne bude iznenađenje od sutra ste treći a Hajduk četvrti. Što će presuditi u utrci za naslov?

- Ako nisi na maksimumu, mentalno i taktički spreman možeš prosuti bodove svugdje. Tko bude iz tjedna u tjedan mogao pobjeđivati taj će prvi proći kroz cilj, a ja se nadam da ćemo to biti mi.

Razlika vašeg Hajduka i ovoga?

- Pa razlika je kako su odrađeni prijelazni rokovi. Nema tajni. Da bi imao ambiciju moraš zadržati nosioce kvalitete i dovesti dodatnu kvalitetu. Ako to ne napraviš onda to nije dobro. Hajduk je u tom dijelu kroz ljeto i ligu profitirao.

Valdas Dambrauskas danas je krenuo s četvoricom u posljednjoj liniji, no njegova taktika i nije posebno impresionirala gostujuću momčad.

- Mislim da bih bio loš trener da sam zadovoljan s jednim bodom pokraj ovog stadiona i ovih navijača. Igrali smo protiv prvaka, najbolje momčadi koja igra u Europi svake sezone i nismo primili gol. Mislim da smo dali sve od sebe, no ni to nekada nije dosta. Kontrolirali smo većim dijelom utakmice, iako smo im poklanjali loptu u nekim periodima. Falilo nam je malo magije pred golom - rekao je nakon utakmice trener Hajduka pa dodao:

- Dinamo je odlična momčad i to moramo priznati. Nije moguće pritisnuti ih tijekom cijele utakmice i imati kontrolu. Dobro smo se pripremili za utakmicu, ali to nije bilo dovoljno. Zaostatak za vodećima? Deset je utakmica do kraja. Trideset bodova je u igri. Imamo još puno utakmica pred sobom.

Koliko ste zadovoljni, iz zadnje tri utakmice osvojili ste dva od devet bodova?

- Bodova je trebalo biti više, ali jedno je izvedba, a drugo su bodovi. Bodovima nismo zadovoljni, bio bih loš trener da sam zadovoljan bodovima. Moramo nastaviti raditi da izvedba rezultira s više bodova. Trening – utakmica, trening – utakmica... Nismo pronašli taj magični trenutak...

Inače ste mirni, zašto ste onako burno reagirali uz liniju?

- Ne želim to komentirati, nekad te emocije ponesu, ali nije moje da komentiram suđenje. Smatrao sam da sudac mora zaštititi igrača.

Zašto ste izvukli Grgića, je li Krovinović bio spreman, je li Kalinić morao ući ranije?

- Grgić nije igrao protiv Istre zbog ozljede, tu je ozljedu u poluvremenu počeo osjećati jer je dobio udarac. Morao sam ga vaditi. Krovinovića isto, ni on nije potpuno spreman. To što je nastupio pokazuje njegov karakter i želju da pomogne momčadi. Nije mogao 90 minuta i zato smo ga vadili. Treba izvući pozitivne stvari iz večerašnje utakmice i nastaviti dalje.

Zašto je Kalinić ostao na klupi od prve minute?

- To je bila moja odluka, smatrao sam da je to najbolji način za početi utakmicu. Imamo 20 igrača a na ih terenu može biti samo 11, neki moraju i na tribine. Znali smo da neki ne mogu 90 minuta, a kako ćemo mijenjati, kako ćemo mijenjati plan igre, uvesti dodatnog napadača...

Ovo je bila jedna od najbolje odigranih utakmica obrambeno?

- Imamo dvije utakmice s Dinamom "clean sheet", oni su najbolja momčad u zemlji ali nismo zadovoljni kad nismo pobijedili. Izvedba je jedno, i mi smo dominirali, napadali, ali navijači su došli večeras vidjeti magični moment i gol.

A što o utakmici misle i glavni akteri?

- U konačnici možemo biti zadovoljniji od njih s ovim bodom. Naravno da smo htjeli pobjedu i tri boda, ali kući idemo s jednim. Ne smijemo se zadovoljiti time, mi smo Dinamo. Moramo svaku utakmicu u na pobjedu, danas nije išlo, ali nadam se da će već sljedeći put biti bolje. Poljud? Znali smo da nas čeka odlična atmosfera, ali prošli smo već takvih utakmica. Falio je završni pas da zabijemo gol, ali ništa, glavu gore i idemo dalje - rekao je dinamovac Bartol Franjić.

Nakon ozljede i propuštenih pet posljednjih susreta, na travnjak se vratio Filip Krovinović i zaigrao od prve minute. Vidjelo se koliko znači Hajduku, ali i da mu fali minuta na terenu.

- Bila je jako teška utakmica. Možemo biti sretni stavom ekipom, pokazali smo veliku želju za pobjedom, no nažalost nismo uspjeli. Htjeli smo sva tri boda, no vjerujemo i dalje. Pet bodova zaostatka za Dinamom? Razlika je prisutna, no dolazi nam Dinamom u zaostaloj utakmici. Moramo ići i dalje na glavu i mislim da će sve biti dobro - zaključio je veznjak Hajduka.