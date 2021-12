Damir Krznar više nije trener Dinama. Zagrepčani su sada u velikim problemima, a u Maksimiru su kao privremeno rješenje na trenersku klupu postavili Željka Kopića. I baš će dosadašnji direktor omladinski škole povesti Dinamo u veliki derbi, protiv svoje bivše momčadi, splitskog Hajduka.

OK, Kopić će bit i privremeno rješenje, opcija koja će na klupi Dinama sjediti do imenovanja novog trenera. Ili do kraja jeseni, a Dinamo do tada čekaju ogledi s Hajdukom, West Hamom, Slaven Belupom, Istrom i Hrvatskim dragovoljcem. A onda bi u Maksimiru tijekom blagdana trebali pronaći konačno rješenje, trenera koji će krenuti s Dinamom u borbu za naslov prvaka.

Kandidata za konačnog trenera je puno, a pravih opcija jako malo. Neslužbeno saznajemo kako je glavni favorit svih maksimirskih struktura povratak Ante Čačića, a kao potencijalni kandidati u Maksimirskoj 128 vrte se imena Matjaža Keka, Roberta Prosinečkog, Igora Bišćana...

Dio navijača zaziva povratak Vahida Halilhodžića, ali to je ipak nerealna opcija, izbornika Maroka za mjesec dana očekuje Afrički kup nacija. Tema novog Dinamovog trenera aktivirat će se sljedećih dana, a vjerujemo kako će već protiv Hajduka svečane lože biti prepune brojnih trenera bez posla. Koji se inače pojavljuju u Maksimiru samo kad netko od njihovih kolega "padne": Tako će biti i ovaj put...