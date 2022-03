Kopić: Petković je bio odličan, puno je razloga za zadovoljstvo

Teška utakmica, onakva kakvu smo i očekivali. S puno trke i puno borbe. Ali u konačnici mislim da smo zasluženo došli do ova tri boda, rekao je trener Dinama Željko Kopić nakon pobjede nad Slaven Belupom 1-0.

Mislav Oršić danas je bio junak jer ne samo da je zabio jedini gol već je prije njega postigao još jedan. No, on je poništen zbog zaleđa.

- Šteta, bila je stvarno lijepa akcija. Danas smo nešto opet malo zarotirali. Stavili smo Petkovića na poziciju gdje nam više može sudjelovati u kreaciji, a Andrića više naprijed. Nakon toga smo zabili taj drugi gol Oršića, prvi koji je priznat, usmjerili utakmicu u naš smjer. Do kraja poluvremena bili smo stabilni, bili smo dobri i pokušavali doći do drugog gola. A drugo poluvrijeme... Onako, puno duela, puno izbijanja lopte, puno dugih lopti... Napravili smo nešto i promjena, vratio nam se i Ademi te odigrao 30 minuta. Imamo puno razloga za zadovoljstvo.

Bruno Petković krenuo je od prve minute zajedno s Komnenom Andrićem. Petko je danas igrao na nešto dubljoj poziciji, onoj razigravača.

- Tražimo načine kako poboljšati napadačku igru i doći do veće kreativnosti, do kvalitetnijih lopti prema toj trećoj trećini. Bruno je odigrao dobru utakmicu danas.

Priliku je u drugom dijelu dobio i kapetan Ademi.

- Ademi nam je izuzetno bitan iz više aspekata i sigurno da možemo biti zadovoljni s tim.

Dojam je da su igrači s klupe donijeli svježinu i pozitivno utjecali svojim ulaskom.

- Zadovoljan sam, donijeli su nam i Tola i Ademi, nešto smo promijenili formaciju. Zadnjih pola sata, kada je ušao Menalo, smo igrali s dva široka krila. Bilo je dobro i stabilno, drugo poluvrijeme smo imali par situacija u kojima smo napadački to trebali malo bolje razigrati i doći do još koje situacije, ali OK.

Sada slijedi reprezentativna stanka.

- Imamo veliki broj reprezentativaca, oni će nastupati za svoje zemlje. Ovi ostali odradit će mikro ciklus. I Ovaj tjedan, imamo vremena i sljedeći tjedan. Dobro se pripremiti, podići formu nekih igrača i sigurno da će nam dobro doći ova stanka.

Stadion u Koprivnici ispunilo je nekoliko stotina Dinamovih navijača. Posljednjih nekoliko gostovanja potpora Dinamovim nogometašima je poprilična.

- Prekrasno, mogu se još jednom samo zahvaliti na bodrenju svih 90 minuta. Sigurno da to svim igračima i svima nama jako puno znači.

Sjajan je danas bio Mislav Oršić, koji je zabio jedini pogodak na susretu.

- Hvala na čestitkama, mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, na kraju krajeva pobijedili i mislim da je to najbitnije. Bilo je teško vrijeme za igrati, težak teren, bilo je suho i mislim da smo izvukli maksimum. I moramo s tim biti zadovoljni - rekao je Oršić pa opisao što se dogodilo kod pogotka koji je poništen:

- Bilo je malo čudno u začetku akcije bio je taj ofsajd. Šteta, ali bitno da smo pobijedili i uzeli tri boda. Moramo tako nastaviti.

Slijedi dva tjedna odmora.

- Nadam se da ćemo se svi dobro regenerirati. Oni koji idu u reprezentacije možda malo manje, ali moramo se dobro pripremiti ova dva tjedna, raditi na sebi da uđemo maksimalno spremni u tu završnicu i na kraju budemo prvi.

- Moram se zahvaliti svim našim navijačima, stvarno nas bodre kao možda nikada do sada. Predivno je igrati gdje god da igramo. Nadam se da će tako nastaviti i u sljedećim utakmicama - zaključio je Oršić.