Vidjeli smo i prije da su ti penali Brune Petkovića uvijek nekako rubni, trebamo to vidjeti pa i korigirati, ali Bruno je već zabio dovoljno penala da bi zbog ove situacije stvarali neke veće probleme, kaže trener Dinama Željko Kopić.

Kakva drama u Puli! Dinamo je stigao do još jedne velike pobjede (2-0) u utakmici kakvu HNL dugo nije vidio. Ne, nije to bio nogometni spektakl, već čudna utakmica s tri crvena kartona (Theophile, Petković, Lučić). No, situaciju kao kod isključenja Petkovića priznajemo nikada nismo vidjeli, niti na domaćim, niti na stranim travnjacima.

- Prvo poluvrijeme bili smo jako dobri na lopti, imali dosta dobrih ofenzivnih situacija, imali odličnu reakciju po izgubljenoj lopti, branili smo dubinu, Istra u tom periodu nije imala nijednu opasniju situaciju, a u drugom poluvremenu je došao umor na naplatu, više nije bilo svježine, onih kratkih intenzivnih kretanja koje rade razliku o posjedu - kaže Željko Kopić, pa dodaje:

- Više se nismo nametnuli kroz posjed lopte, nismo imali igru prema naprijed, ali smo pokazali mentalnu snagu, kvalitetnu igru u fazi obrane, taktičku disciplinu i u konačnici smo stigli do tri jako važna i bitna boda.

Kako ste vi vidjeli finiš utakmice, onu situaciji oko spornog penala?

- Meni je osobno fokus bio kako reagirati prema momčadi, kako ostati defenzivno stabilan, kako stabilizirati centralu igrališta. U tom smo periodu imali dovoljan broj igrača koji su jaki u zraku, pa nismo bili toliko uplašeni. No, to je nogomet, zato i je toliko popularan. On donosi strast i energiju, tu je puno obrata i preobrata, danas je bila baš jedna od takvih utakmica.

Dinamo u tri utakmice u nizu nije primio gol, obrana sada djeluje dosta dobro...

- Mi smo se samim promjenom sustava igre nakon prve utakmice defenzivno stabilizirali, vidjeli smo da je prije toga bilo problema u branjenju tranzicije. Za neke mehanizme i uigravanje treba više vremena, ali smo promjenom sustava dobili određenu stabilnost, ona nam je dala priliku da budemo stabilniji u igri prema naprijed, a tako je sve lakše.

Planirate li već zimske pripreme s Dinamom?

- Planiram jedino nedjeljnu utakmicu protiv Hrvatskog dragovoljca. Nije mi ovo prva utakmica u Puli, znao sam kakva nas Istra očekuje, a mi smo u stalnom ritmu utakmica i putovanja. Sada nam je maksimalan fokus samo na nedjelju - završio je Kopić.

Trener Istre 1961 Gonzalo Garcia bio je prilično nervozan...

- Zanimljiva utakmica protiv dobre momčadi, sve je bilo otvoreno do samoga kraja, možda smo mogli napraviti i nešto više. Penal Petkovića? Čudna situacija. Inače sam mirna osoba, ali u tim sam trenucima bio jako uzbuđen, dosta emotivan. Ma neću pričati o tom penalu niti o suđenju, ali neke stvari ne razumijem. Pa prošao sam te seminare, bio na njima, a još mi nije jasno zašto je naš vratar kod penala isključen? To mi nikako nije jasno, taj crveni karton je bio prevelika kazna - završio je Garcia.