Kopić: Poslao sam Leticu gore; Raić: Sudac je htio svirati kraj

Nakon dramatične pobjede Hajduka nad Istrom 3-2 golom golmana Karla Letice u 95. minuti, Istrin strateg Darko Raić Sudar rekao je:

- Čestitam Hajduku na pobjedi, žao mi je mojih igrača, uložili su puno truda u sve ovo... Nesretno smo izgubili na kraju, meni će jedino biti problem sada kako vratiti momčad nakon ovakvog poraza, jer sam izgubio par bitnih igrača. Mi smo počeli trenirati kasnije od svih, u kojim mi uvjetima radimo, kako živimo i onda odigramo ovako neizvjesnu utakmicu..., stvarno je teško više očekivati.

Burno ste reagirali na suca nakon utakmice, što je bio razlog?

- To su emocije, bio sam nezadovoljan, sudac je na isteku četvrte minute nadoknade stavio zviždaljku u usta, ali se predomislio, a iz tog je napada na koncu pao gol...

Željko Kopić nije zapao u euforiju. U poluvremenu ste skinuli jaknu, je li vam bilo vruće?

- Na pravi način se pokušavam adaptirati na način života u Hajduku.

Kako ste preživjeli završnicu utakmice?

- Sretan sam zbog pobjede, ali i svjestan da sa stožerom i igračima moram naći razlog zašto nismo ušli u utakmicu onako kako smo je završili. U drugom dijelu smo promjenama igrača i sustava, nošeni ogromnom količinom energije koja je dolazila s tribina, došli do 2:2, nakon čega smo dvaput pogodili gredu. Kad se sve zbroji, na osnovu tih zadnjih 20-ak minuta zasluženo smo došli do pobjede. To je jedna strana medalje, a druga je da moramo naći razlog zbog čega nismo bili od početka na razini na kojoj bi svi željeli da budemo.

Čim smo pohvalili Fomitschowa, vi ste ga stavili na klupu!

- To je da vam ne dam da se uspavate, ha, ha, ha... Ovo nije razina koja se traži od Hajduka, to sam rekao igračima u poluvremenu. Preuzeo sam odgovornost, ali sam im rekao da i oni isto moraju kvalitetnije. Nije momčad samo onih 11 igrača u terenu, nego i oni s klupe... Fomitschow i Steliano? Igramo za tri dana novu važnu utakmicu, Tičinović je imao virozu, jučer se razbolio i Dante, tako da koliko god mogu, raspoređujem minutažu.

Kako ste vidjeli zadnjih par minuta i gol Letice?

- Poslao sam ga gore jer ima visinu. Nemaš više što, pokušao si sve, nemaš profil Futacsa i Almeide u igri, pa sam pokušao s njim. Sigurno smo imali sreće, ali želim vjerovati da smo ju i zaslužili. Imali smo prigodu i ranije okrenuti rezultat.

Prvi put ste bili u euforičnom stanju, istrčali ste nakon zadnjeg sučevog zvižduka sve do kaznenog prostora prema igračima nakon pobjede?

- Nisam ja taj koji trebam pokazivati emocije. Ja znam koju količinu emocija nosim prema svojim igračima, meni su Istra i Manchester isto. Prvenstvo smo učinili zanimljivijim.

Je li vam utakmica razjasnila sliku što se tiče mogućnosti nekih igrača?

- Pobjeda je ta koja determinira sve u klubu i oko kluba. I atmosferu i naravno da je to ono za što svi žive. Što se tiče razjašnjavanja slika i situacija, da sve štima i da ide u smjeru u kome treba, ne bi trebalo ni toliko promjena. Svi zajedno tražimo optimalna rješenja, i što se tiče forme i stanja pojedinih igrača... Sutra ujutro idemo ''u rudnik'', vidjeti što je najbolje napraviti za Lokomotivu.

Može li Hajduk do titule?

- Stalno ponavljam da je svaka sljedeća utakmica najvažnija i da trebaš dobro kopati da bi je dobio. Sigurno se u prvenstvo vratio draž, zanimljivije je, ima još puno utakmica, ali mi moramo napraviti sve da pokušamo napraviti što je više moguće.

Je li vam sad još više žao poraza protiv Slavena Belupa?

- I ja bih htio da do 20. minute stalno bude 2:0 ili 3:0. Nema lakih utakmica, veliki broj momčad je napravio štetu nama visokoplasiranima, ovo je peta utakmica ovoga proljeća, mi smo četiri dobili i jednu izgubili, i to je rezultatski ok.

Jeste li posebno razgovarali u pripremi utakmice s Leticom, zbog naslovnice prestižnog magazina koja ga povezuje s Realom?

- Nešto što nije službeno ne mogu ni komentirati, nisam upoznat s tim. Što se tiče Karla, najveći dio razgovora i priprema s njim radi trener vratara Bulat, naravno da smo obratili pozornost da njegova koncentracija bude na zahtjeve utakmice. Sama priča jasno je da je Karlo vratar ogromnog potencijala, ali ja bih u prvi plan stavio rad i daljnji napredak, stabilnost i ostajanje čvrsto na zemlji.

Sad imate još veći teret na leđima jer navijači vjeruju da možete do naslova?

- Kad sam došao, znao sam za taj teret na leđima koji me čeka. Sjećam se, bila je prezentacija tematskog parka, upoznao sam gradonačelnika i rekao mi je da je njegova dužnost ogromna odgovornost, ali ni približno ne kao moja. Zahvalio sam mu na tih još ''par sto kila'' na mojim leđima. Svjestan sam toga, nekad će biti malo bolje, nekad malo lošije, ali važno je da imamo vjeru, da stvari idu u pravom smjeru.

Je li pobjeda Lokomotive i Hajduka najbolja najava za utorak?

- Idemo prespavati, vidjeti u kakvom su stanju igrači, počinjemo pripremu za Lokomotivu, svjesni što se očekuje od nas i što Lokomotiva ima... Nisu im svi igrači ni participirali protiv Dinama, tako da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica i na nama je da napravimo sve da prođemo u finale kupa.