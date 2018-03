Kopić: Rijeka dolazi poravnati račune? Radujem se derbiju...

Hajduk je slavio u zadnjem jadranskom derbiju na Rujevici, no sutra ih čeka novi izazov, jer Rijeka se konsolidirala, i od zimske stanke igra sve bolje, a Kopić ne može računati na veliki broj ozlijeđenih i kartoniranih igrača.

- Imali smo par igrača koji su bili sa svojim reprezentacijama, i najvažnije je da su se svi vratili zdravi. Ova dva tjedna smo dobro odradili dobro, bili smo i u Poljskoj, još jednom bi izrazio zadovoljstvo načinom na koji smo primljeni. Što se tiče sutrašnje utakmice, sigurno nema Tudora, Almeide, Carbonierija i Memolle, Barry i Fomitschow izostaju zbog žutih kartona, a tek ćemo vidjeti u kakvom su stanju Toma Bašić, Marko Futacs te Zoran Nižić koji iza sebe ima dva duga putovanja i promjene vremenskih zona – kaže Željko Kopić i dodaje:

- Rijeka je u jako dobroj formi, dobro su vođeni, i očekuje nas prava utakmica. Očekujem da inzistiramo na hrabrosti, agresivnosti, visokom intenzitetu, da se nametnemo na terenu na pravi način jer igramo pred svojim navijačima i vjerujem da ćemo napraviti sve da odigramo dobro i da dođemo do pobjede.

Po tko zna koji put od dolaska na Poljud Kopić je ponovio da se ne zamara statistikama i tradicijom, pa tako ni dugim razdobljem neporaženosti Rijeke na Poljudu.

- Svaka utakmica i protivnik imaju svoje tradicije. Pripremam momčad da bude prava, ali s respektom prema Rijeci i svemu onome što su napravili u proteklom razdoblju. Očekujem pravi pristup koji će nas dovesti do dobrog rezultata.

No imao je Kopić i uspjeha protiv Kekove Rijeke, prije svega kao trener Slaven Belupa.

- Što se tiče igara u prošlosti i trenera Matjaža Keka, uvijek sam govorio da mi je zadovoljstvo igrati protiv Rijeke. To je za svakog trenera veliki izazov, izvlači sve iz tebe, upotrijebiš sve svoje resurse. Veselim se sutrašnjoj utakmici.

Kopić je u Koprivnici vodio ponajboljeg igrača Rijeke Hebera.

- Rijeka ima veliki broj kvalitetnih igrača, ali momčad je vođena tako da se bazira na momčadskim reakcijama, kolektiv je taj koji izbaci pojedinca. On je nakon dolaska u Koprivnicu imao proces adaptacije na klub i navike života, najviše na nogomet koji se igra u Hrvatskoj, jer je ovo puno veća kvaliteta od armenske lige. Nakon toga pokazao je kvalitetu i svi skupa smo napravili iskorak, a u Rijeci je uspio uz trenera i momčad napraviti još jedan korak prema naprijed.

Rijeka je nakon zimske stanke krenula jako dobro i jadranski derbi im je prilika da preskoče Hajduka na ljestvici.

- Cijelo vrijeme se nameću utakmice kao sudbonosne. Svjesni smo da svaka utakmica nosi tri boda, možeš biti prvi, drugi ili treći, ali, bavimo se time da igramo što kvalitetniji nogomet, da nas to dovede do što boljeg rezultata, a ne samo jednom utakmicom, ma koliko važna bila.

Još uvijek je neizvjesno hoće li Marko Futacs napokon zaigrati.

- Kad govorimo o razini spremnosti igrača imamo tri konteksta, liječnički, muskularni i natjecateljski. Marko je što se tiče koljena dobar, što se tiče mišićnog dijela bilo je određenih problema i na nama je da procijenimo trenutak kada će moći pomoći momčadi. On je igrač visine, kilograma, zato zahtjeva specifičan tretman. Koliko god mi je bitan, toliko pazim da se ne dogode stvari koje bi nas vratile unatrag. Marko je dobio 'zeleno svjetlo' liječnika, danas ćemo opet sjesti i vidjeti.

Kao rješenje na stoperu nameće se i Ardian Ismajli, koji je jako dobro igrao za mladu reprezentaciju Kosova.

- Odigrao je dvije utakmice, pogledao sam susret s Njemačkom, bio je dobar, kapetan, baš je odigrao liderski. S njim sam zadovoljan i sigurno je u mojim uskim razmišljanjima, on je jedan od igrača kojima dosta posvećujem pozornosti.

Kopić se složio s konstatacijom Matjaža Keka kako mu je draže igrati pred 20.000 gledatelja na Poljudu, nego u praznoj Kranjčevićevoj.

- Mislim da svatko tko voli nogomet, bio on igrač ili gledatelj, voli vidjeti nogometnu atmosferu. Zato takvi profil ljudi i žele doći na Poljud, to je privilegija za svakoga. Ja se isto radujem sutrašnjoj atmosferi, potpuno mi je jasno zašto je gospodin Kek to izjavio.

U zadnjem ogledu na Rujevici Kopić je slavio, svjestan je da se isto sada očekuje i na Poljudu.

- Igrači koji su tada izašli na teren imali su pravi gard. Imali smo par ekstra pojedinaca, sigurno da Rijeci nije drago što su izgubili i ovdje će se postaviti tako da pokušaju izravnati račune. Na nama je da napravimo sve kako bi okrenuli utakmicu na svoj mlin. Mnogi očekuju opreznu Rijeku, no ja nisam siguran da će Rijeka biti opreznija. Ovo je moja prva utakmica protiv Rijeke na Poljudu, zanima me s kakvim će gardom istrčati na teren. Ne želim previše ulaziti u način hoće li Rijeka biti ofenzivnija ili ne. Znam njihove principe igre, najviše me zanima koliko ćemo kvalitetno sprovesti u djelo naše ideje.