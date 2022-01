Argentinski mediji već danima pišu sve i svašta, jednostavno i dalje trče pred rudo. Tamošnji mediji već su prije dva dana objavili kako je priča o transferu Martina Ojede u Dinamo "propala", kako Godoy Cruz ne pušta svog najvažnijeg igrača u Europu. No u Maksimiru i dalje vlada mir, nema nervoze, sve strukture hrvatskog prvaka uvjerene su kako će ove zime Ojeda preseliti u Dinamo. Ali s malim zakašnjenjem...





Istina, situacija se ne mijenja, Argentinci i dalje nisu nikakvim kanalima ni na koji način odgovorili predstavnicima Dinama, tako još nisu niti odbili službenu ponudu "modrih". Martin Ojeda i dalje ne trenira sa svojim suigračima (igračev način revolta zbog zabrane transfera), 23-godišnji krilni igrač razgovarao je i s predsjednikom kluba, osobno mu poručio kako želi napustiti Argentinu i doći u Dinamo...

Ni predstavnicima Godoya nije u interesu u svlačionici imati nezadovoljnog igrača, pogotovo nositelja igre, koji ne želi na silu ostati u klubu, pa u Maksimiru vjeruju kako će se sljedećeg tjedna sve uspješno riješiti. I završiti. I da će se Ojeda budućim suigračima priključiti na pripremama u Rovinju.

Zanimljivo, cijeli transfer žele ubrzati i čelnici drugog argentinskoga kluba Racinga, koji imaju pravo na postotak od prodaje Martina Ojede. Njima je Dinamova ponuda i više nego zanimljiva, ali konačna odluka i dalje je u rukama predstavnika Godoya.

Dinamo je zainteresiran i za napadača Legije Mahira Emrelija, reprezentativca Azerbajdžana, koji ipak ne može besplatno stići u Maksimir. Mahir Emreli je zatražio raskid ugovora s poljskim velikanom, ali u tom slučaju nije nadležna Fifa jer je u ugovoru Azerbajdžanca i Legije dogovorena isključivo nadležnost poljske arbitraže. A to prilično komplicira cijeli slučaj oko dovođenja 24-godišnjeg napadača u Dinamo.

Željko Kopić želi takvog napadača, Mahir Emreli i dalje želi napustiti Poljsku (zbog sukoba s navijačima Legije), no Dinamo će za njega ipak trebati zavući "ruku u blagajnu". Tržišna vrijednost Emrelija iznosi dva milijuna eura, no kako se Legia i Azerbajdžanac žele rastati, njegova bi realna cijena ipak trebala bila znatno niža. No u Maksimiru ne žure, i dalje čekaju razvoj pravne situacije u borbi Legije i Emrelija...

U Maksimiru od subote trenira i druga momčad, pod vodstvom Damira Krznara. Na prvom treningu mladih nada hrvatskog prvaka pojavilo se i jedno dobro znano lice - Mario Ćuže, koji je završio posudbu u ukrajinskom Dnjipru-1. Francois Moubandje pak više nije član Dinama, švicarski branič u subotu je i službeno postao igrač turskoga Göztepea...