Kopić uoči Rudeša: Nitko ne smije imati veći motiv od nas

Hajduk u nedjelju u 17 sati gostuje kod Rudeša u Kranjčevićevoj ulici. Bitna je to utakmica za Splićane u borbi za drugo mjesto s Rijekom. Trenutno zaostaju jedan bod.

- Imamo određenih problema unutar momčadi, muče nas neke ozljede i vidjet ćemo još danas ili sutra koga ćemo voditi na put, ali vodit ćemo veći broj igrača jer spajamo dva gostovanja kod Rudeša i Istre - rekao je trener Hajduka Željko Kopić.

Kakva je atmosfera nakon remija u Koprivnici?

- Uoči Koprivnice dosta smo razgovarali, momci su ostavljali dojam da će dati sve, da će biti na razini, no na utakmici je nedostajalo energije da je dobijemo. Ovaj tjedan smo opet razgovarali s njima, očekujemo da će biti puno bolje protiv Rudeša.

Tko sigurno ne može na put?

- Teško je reći, evo, i Almeida nam se priključio, vidjet ćemo za koga je najbolje da ne putuje, a tko će na put i biti na dispoziciji za prvu, odnosno drugu utakmicu.

Rudeš se diže, pod novim trenerom igraju dobro?

- Napravili su jako puno dobroga, u zadnjih par utakmica osvojili su jako puno bodova, žele igrati... Puno igrača sudjeluje u ofenzivnoj igri i očekujem kvalitetnu utakmicu.

Jesu li vam ove preostale prvenstvene utakmice priprema za finale kupa?

- U više navrata sam rekao da kao trener Hajduka, kao netko tko predstavlja klub, zahtijevam od svih igrača daju maksimum. Ove utakmice jesu priprema za utakmicu koja nosi trofej, ali svaka je bitna, i u svakoj ćemo napraviti sve da uzmemo bodove.

Kakvu utakmicu očekujete, Rudeš teoretski može riješiti pitanje opstanka?

- Poštujem svakoga tko igra u ligi, kao i motiv svakoga tko igra protiv Hajduka, ali ne dozvoljavam da bilo tko ima veći motiv od nas. U Koprivnici smo imali 80% posjeda lopte, od 15-45 minute je to bio čak između 85 - 89%, što je raritet. Znači imali smo igru, imali smo stabilnost, ali energija nije bila prava. Igrači su htjeli, ali unutarnje stanje nije bilo na najvećoj mogućoj razini. Želimo zadržati nivo igre, želimo veću energiju, da reakcije u završnici budu kvalitetnije. Jer samo realizacijom možeš riješiti problem ekstra zatvorenog protivnika.

Kako dozirati Futacsa, za koga se vidi da nije spreman, da ne upadne u psihološku krizu zbog loše realizacije?

- Pitanje je kako to odraditi i u idealnim okvirima. Mi osim Šege i Kovačevića, pa i Saida koji je dosta dugo igrao ozlijeđen i davao se za momčad, nemamo previše opcija na toj poziciji. Mi činimo sve da dobijemo pravoga Marka, on ima našu podršku, svjesni smo da to nije lako, preko noći, doziramo ga koliko možemo... Promašene prilike ili slabije reakcije ga mogu destabilizirati, ali kroz razgovor, kroz podršku, kroz saznanje što je sve dao Hajduku, da se ozlijedio na utakmici Hajduka, želimo da osjeti našu podršku, da mu olakšamo povratak i da uhvati pravu formu i bude sposoban donijeti nam pravi učinak kad to bude najpotrebnije.

Dojam je da vam nedostaju golovi iz veznog reda?

- Caktaš je dao puno golova, dobro bi bilo da i ostali daju veći doprinos, ali kad se gleda statistički, većinu golova su od početka sezone dali napadači. Teško je očekivati da se tu nešto promijeni na brzinu. Taj posjed, dolazak do situacija protiv defenzivnih momčadi, ostavlja malo situacija za gol, i treba ih maksimalno iskoristiti.

Je li istina da zbog odlaska Marija Branca vi i Saša Bjelanović pripremate prijelazni rok?

- Ne mogu to komentirati, na klubu je da odluči kako to provesti u djelo. Ja sam fokusiran na ovih pet utakmica, a kad podvučemo crtu, vidjet ćemo kakve će biti odluke.

S kim ćete pričati oko vašega novog ugovora?

- Svi znate da je specifična situacija u klubu, od toga ne bježimo. Ja ne mogu odgovarati na pitanja van moje domene, ja sam samo trener, i na meni je da odradim ovih pet utakmica.

Ima li ponuda drugih klubova, imate li rezervnu opciju ako ne ostanete u Hajduku?

- Meni nije ni na kraj pameti da razmišljam o tome, Hajduk je preveliki klub da bih radio drugačije. Nakon sezone ćemo vidjeti odluku ljudi u klubu, što i kako dalje. Razgovori u drugom smjeru su nepotrebni, niti imam bilo što drugo na pameti osim Hajduka...