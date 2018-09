Kopić više nije trener Hajduka: Odlazak je bio najbolje rješenje

Željko Kopić i Hajduk sporazumno su se razišli. Ono o čemu smo pisali proteklih dana, dobilo je službenu potvrdu. Kopić, koji je zbog stresa završio na Hitnoj u Splitu, više nije trener Hajduka, stoji na službenoj stranici splitskog kluba.

- Živio sam Hajduk deset mjeseci najintenzivnije moguće, a rastanak je također bio upravo takav. Hvala predsjedniku Huljaju i cijelom klubu, mislim da je rastanak u ovom trenutku najbolje rješenje - rekao je sad već bivši trener bijelih Željko Kopić.

U Hajduk je Kopić došao početkom studenog 2017. godine, prvu momčad vodio je u 34 utakmice pri čemu je 15 puta pobijedio, 11 puta odigrao neriješeno i osam puta izgubio. Kopićev pad počeo je nakon katastrofalnog ulaska u sezonu gdje Hajduk u šest kola još ne zna za pobjedu, a napadački je među najlošijim momčadima lige.

Čak je i nakon toga predsjednik Jasmin Huljaj stao iza njega, ali kako smo doznali, presudio je sastanak koji je Kopić imao sa Štimcem. I dok je on smatrao kako je to nebitan detalj, navijači Hajduka i predsjednik Huljaj to su shvatili kao nož u leđa i tu više nije bilo pomoći. Čekala se samo službena potvrda da je bivši, a sad je i stigla.

- Odlučili smo o ovome nakon dodatnih konzultacija s gospodinom Kopićem. Uvjereni smo da je ovo bilo najbolje rješenje, a našem dosadašnjem treneru i njegovim suradnicima zahvaljujemo i želimo puno uspjeha u daljnjoj karijeri - rekao je predsjednik Huljaj.

Još se ne zna tko će naslijediti Kopića na klupi.