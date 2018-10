'Kopić zaslužio podršku, volim Torcidu, ali bolje je bez baklji'

Predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj danas slavi 49. rođendan. Nakon dvadesetak godina izbivanja iz rodnog Splita prvi put ga slavi u krugu roditelja i brata, s kojima je stigao popiti kavu.

Ostatak obitelji je i dalje u Rijeci, u kojoj mu kćer završava osmi razred, i tek na ljeto bi se trebali preseliti u grad pod Marjanom. Stoga je i ostatak dana proveo radno, uz brojne sastanke i obaveze. No pronašao je vremena za novinare, kako bi po prvi put prenio svoje impresije o Hajduku i svemu što se događalo od kad je preuzeo klub.

- Evo prošlo je 90-ak dana od kad sam preuzeo Hajduk. Došao sam iz korporativnog, visoko uređenog sustava i bez velike pripreme sjeo u vruću stolicu. Odmah sam se bacio u vatru, rješavao dnevne probleme, nisam imao vremena u miru sjesti i razmisliti, ali sad je već sve puno jasnije, uobličio sam svoja razmišljanja u izvješće koje ću ovih dana poslati NO i dioničarima.

Što možete reći o stanju u Hajduku?

- Napravljen je veliki pomak u odnosu na Hajduk od prije četiri godine. Stabilni smo, riješili smo sve dubioze, imamo zdravu osnovu, i sad smo na prekretnici, želimo posložiti dugoročno upravljanje klubom. Ono što nam nedostaje je upravljački sustav, da se precizno zna što tko radi, i tu ima jako puno prostora za napredak. Pogotovo u planiranju, kontroli budžeta, praćenju realizacije...

Obzirom da su i bivše uprave tvrdile da Hajduk ima izgrađen sustav, pogotovo kad se uzmu u obzir ostali klubovi iz Hrvatske, što se još može napraviti u organizacijskom smislu?

- Jedan od ciljeva je kvalitetnija organizacija. Ovaj klub počiva na herojima, na ljudima koji vole ovaj klub i hvataju se svakog posla koji vide. Najveća vrijednost su njegovi zaposlenici koji rade ovaj posao iz ljubavi, sedam dana u tjednu, cijelu godinu, a njihova plaća nije dovoljna. Njihova najveća motivacija je i dalje ljubav prema klubu. Sad je došlo vrijeme da se uspostavi sustav.

Kako klub stoji financijski?

- Očistili smo puno dubioza, danas je situacija stabilna, ali moramo reći da troškovi, koji su znatno porasli u zadnje dvije godine nisu istovremeno praćeni porastom prihoda, pa su se pokrivali od transfera, od prodaje igrača. Da bi funkcionirali i razmišljali dugoročno, moramo imati dugoročne izvore prihoda. Nije dugoročno prihvatljivo da od prodaje igrača pokrivamo troškove Akademije ili održavanja stadiona, to se mora pokrivati iz dugoročnih izvora prihoda, i na tome ćemo raditi. Ukratko, tri su glavna smjera, razvijati sustav, naći dugoročne izvore financiranja kako ne bi bili prisiljeni prerano prodavati igrače, i riješiti dugoročne investicije u stadion, u suradnji s gradom.

Koliko su porasli troškovi poslovanja, a koliko prihodi?

- Operativni prihodi porasli su za četiri milijuna kuna, a troškovi za 30 milijuna kuna. Pojedinačno, na prvu i drugu momčad trošilo se 18.7 milijuna kuna više, na Akademiju pet milijuna kuna više, a dva milijuna kuna na ostale segmente, poput Radne zajednice, servisa...

Je li Hajduk s takvim brojkama dugoročno održiv?

- Grube projekcije pokazuju da bi morali smanjiti troškove poslovanja za barem 15 milijuna kuna. U procesu smo izrade budžeta za narednu godinu, koji bi trebao iznositi oko 80 milijuna kuna, koliko smo imali i 2016. godine. Planiramo smanjiti troškove za 15 milijuna kuna, povećati prihode za 5 milijuna kuna, a ostatak namiriti kroz prodaju igrača i dugoročno financiranje.

Možete li konkretizirati što mislite pod 'dugoročno financiranje'?

- Da bi Hajduk napredovao, trebali bi uzeti 40-50 milijuna kuna kredita. Da ne bi bilo zabune, to nije kredit za krpanje financijskih rupa, nego za razvoj. Mi prelazimo iz kriznog, u razvojno upravljanje, i kredit bi digli za razvojne projekte, za investicije... Da se slikovito izrazim, kreditom bi financirali podizanje voćnjaka, a kasnije bi prodajom plodova vraćali kredit i ostvarivali dobit. Sad smo u situaciji da voće, odnosno naše mlade igrače, prodajemo zelene, ispod cijene, umjesto da ih prodajemo kad im cijena bude najveća.

Hajduk je već jednom imao problema s vraćanjem kredita, mislite li da možete dobiti novi?

- Vidjet ćemo što će reći grad. Postoje banke partneri koje su specijalizirane za praćenje sportskih klubova, vjerujem da ćemo se dogovoriti koji je najbolji put, i što je najpovoljnije za klub. Po meni, bez kredita od 40-50 milijuna kuna mi ćemo i dalje biti prisiljeni prodavati igrače da pokrijemo rupu u priljevu novca, i teško ćemo biti konkurenti ostalim klubovima.

Je li poslovanje Hajduka ugroženo bez kredita?

- Ne, nije. Mi imamo riješenu kratkoročnu likvidnost, nemamo rizika do proljeća, ali volio bih to pitanje riješiti do proljeća. Ako ne dobijemo kredit mi ćemo i dalje biti na istom nivou, ali ponavljam, morat ćemo ranije prodavati naše mlade igrače, i tako gubiti buduću dobit od njihovih transfera.

Kako je moguće da uz tako ogroman priljev novca kakav je bio u zadnje dvije godine Hajduk i dalje ima financijskih problema?

- Ne bih se složio da imamo problema, Hajduk se danas bitno razlikuje, mi smo otplatili sve dugove, uredno servisiramo dobavljače, naši razvojni troškovi su puno veći nego ranije, puno sredstava je uloženo kvalitetno i dugoročno u stadion, u Akademiju...

Jeste li naišli na neke problematične stavke, u financijski sumnjive radnje, ili, kako se to kolokvijalno kaže ''kosture iz ormara''?

- Ne, nisam naišao na bilo kakvu dubiozu koja bi se reflektirala na dugoročno poslovanje kluba, niti na ''kosture iz ormara''

Na čemu ćete štedjeti?

- Sve troškove ćemo smanjiti maksimalno, ali i maksimalno zaštititi prvu momčad, jer želimo biti što konkurentniji. Želimo optimizirati troškove, i kroz politiku plaća i transfera neke stvari bolje posložiti i planirati.

Hoće li biti smanjivanja ugovora igračima prve momčadi?

- Konkurencija na žalost diktira cijene, ali Hajduk će u narednih mjesec – dva propisati politiku plaća i transfera, i koliko će iznositi maksimalni ugovori. Definitivno ćemo se svesti na ono što je realno za Hajduk. Situacija je sada takva kakva je, trebat će nam bar dva prijelazna roka da bi se sve svelo u planirane okvire

Konkurencija je većim plaćama privukla domaće igrače. Kako im planirate parirati bez novca. Hoćete li biti osuđeni na dovođenje nekvalitetnih stranaca?

- Nama je cilj dati priliku našim mladim igračima iz Akademije. Imamo jako puno igrača u generacijama 1998. - 2000. kojima će popunjavati prvu momčad. U svakoj generaciji bi morala isplivati po dva - tri kvalitetna igrača za seniore, da dovodimo samo pojačanja, a ne igrače koji će popuniti momčad. Za to treba jako dobra suradnja između svih kategorija momčadi, jer tim igračima treba dati priliku.

Jeste li spremni istrpjeti par mladih igrača i boriti se za naslov prvaka?

- Naravno, moramo naći načina. Sportska komisija će uspostaviti sustav, odlučiti koga ćemo razvijati kroz prvu momčad, koga kroz drugu, posudbe....

Zbog čega se pojavio problem u ljetnom prijelaznom roku, Kopiću i Bjelanoviću je obećano da mogu kupiti 4-5 igrača, a vi ste sve stopirali?

- Kad sam došao u klub, dočekala me takva situacija s financijama da je moja jedina odluka mogla biti stopirati sve transfere. Morali smo najprije ostvariti prodaju, da bi osigurali financijsku stabilnost do kraja godine. Moja je odluka da nema kupnje dok se ne ostvari značajnija prodaja, jer kupovati bez da se osigura likvidnost je bilo prerizično. Sada smo financijski mirni do proljeća, a imamo i rješenja ako nešto zapne.

Kako riješiti problem igrača koji imaju prevelike ugovore za današnju situaciju Hajduka?

- Ne bih ulazio u detalje, ali sjest ćemo s trenerom i sportskim direktorom i napravit ćemo plan. Cilj je smanjiti budžet, a povećati konkurentnost u momčadi. Prioritet je prodaja igrača na pozicijama na kojima smo dobro pokriveni, drugi prioritet je prodaja igrača koje možemo zamijeniti igračima iz Akademije, a treći prioritet je prodaja igrača kojima istječu ugovori. Do zime ćemo imati transfer listu po prioritetima, i u naredna dva prijelazna roka trebali bi sve uskladiti s planovima i svesti troškove u prihvatljive okvire. Moramo sjesti, i s igračima i managerima dogovoriti strategiju.

Hoćete li igračima davati postotke od transfera, kad ih već ne možete platiti koliko vrijede na tržištu?

- To je trošenje budućih prihoda, ne bih nikako išao u tom smjeru.

Gdje planirate pronaći dodatne prihode?

- Prostor vidim kroz povećane prihode od maloprodaje, od navijačkih artikala, također i u online prodaji, jer navijača Hajduka ima po cijelom svijetu. Moj utisak je da im naši proizvodi nisu dostupni. Moramo bolje koristiti navijačku populaciju na digitalnim kanalima komunikacije, prodaja proizvoda na stadionu na dan utakmice još uvijek nije profitabilna... Moramo unaprijediti ''coobrandig'', puno je proizvoda koji ne donose profit, a narušavaju image Hajduka. Time se moramo ubuduće puno bolje pozabaviti, i to očekujem od novog direktora marketinga, koji bi trebao početi raditi za dva tjedna.

U zraku je ostalo neobjašnjeno i pitanje Kopićeve smjene. Najprije ste ga podržali, dan kasnije je otišao. Što se točno dogodilo?

- Dao sam mu podršku nakon Belupa i uzeo dva dana za razmišljanje, jer sam vidio da je situacija kritična. Razgovarao sam sa sportskim direktorom, želio sam njegovo mišljenje idemo li u mijenjanje trenera ili ne. Moj zaključak je da nije trebalo mijenjati Kopića, jer sam bio svjestan da promjenom samo trenera, a ne i sustava, nećemo postići puno. I danas vjerujem da je Kopić vrhunski trener i stručnjak, i da je zaslužio podršku. Ono što se dogodio dan kasnije, to je prvenstveno Kopićeva odluka da se povuče, a razloge će on pojasniti kad se odluči na to. Kad je rekao da nije u stanju više voditi momčad, nisam imao opcija. Teško mi je proniknuti u njegove razloge, ali narušeno povjerenje na relacijama njega, svlačionice i navijača nije bilo popravljeno. Bili su to preteški utezi za nositi, i ja razumijem njegovu odluku. Teško sam je prihvatio, ali nisam imao izbora, ako čovjek kaže da nije u stanju voditi momčad, ne mogu ga prisiliti.

Jesu li presudili dokazi o nekim sastancima koje su vam donijeli navijači?

- To je bila kap koja je doprinijela njegovoj odluci. Sporazumjeli smo se da ode bez ikakve naknade, po meni je bolje da to bude sporazumni raskid, a ne otkaz, jer je odgovornost obostrana.

Smatrate li da su problemi koji su Hajduka zadesili ovo ljeto eskalirali zbog dugog razdoblja od smjene vašeg prethodnika, do vašeg preuzimanja funkcije. U tom razdoblju klub je životario, nije se radilo...?

- Promjene predsjednika uprave se moraju događati kvalitetnije i planirano. To se mora napraviti brzo, da se klub ne ostavi bez vođenja, jer je to u protivnom nazadovanje. Ne mogu znati što bi se dogodilo drugačije, ali se neke stvari ne bi dogodile sigurno, puno požara je trebalo gasiti, a ja sam tek stigao u klub. Ja bih sugerirao NO da se puno ranije napravi selekcija i priprema, i da se odmah napravi zamjena. Jedan od mojih ciljeva je da u klubu bude čovjek koji će mene naslijediti jednoga dana.

Što možete reći o svom prethodniku Ivanu Kosu?

- Čuli smo se i vidjeli dva puta, pri formalnoj primopredaji i još jednom kad je nešto vraćao u klub. Dao mi je par savjeta i to je to. On je dao svoj doprinos klubu, najveći je bilo ulaganje u Akademiju. Izuzetno cijenim i ono što je napravio predsjednik Marin Brbić, vratili smo neke stvari koje je on uveo, poput upravljanja likvidnošću, budžetiranje... I s njim sam se sreo i porazgovarao. Recimo da je Brbić donio financijsku stabilnost klubu, a Kos razvojni put. Sada to treba uobličiti i nastaviti.

Što ćete poručiti novim ljudima koji će biti izabrani u NO krajem godine?

- Predstavit ću im plan rada i viziju, a na njima je da odluče što dalje. Moj mandat im je na raspolaganju od prvoga dana, iako imam ugovor na četiri godine.

Kako ste se vi nosili s brojnim problemima koji su vas zatekli?

- Što je veći problem, ja sam više motiviran da ga riješim, maksimalno racionalno prilazim svakoj situaciji. Za mene je čast biti predsjednik Hajduka, i odgovorno obnašati funkciju, ali da je lako - nije, da sam se više puta zapitao je li mi treba - jesam, ali sam sada puno motiviraniji nego što sam bio na početku.

Koji vam je problem bio najteži?

- Definitivno smjena Kopića. Trebalo je naći novog trenera, motivirati momčad, smiriti ljude u klubu... Sve ovo što se događalo reflektiralo se i na ljude koji rade u klubu, nije ni njima lako raditi u narušenoj atmosferi. U klubu je bilo kaotično stanje, pomoćni teren nije bio gotov, glavni potpuno požutio, nije se moglo trenirati, neki igrači željeli su otići iz kluba, pa onaj nesretno primljeni gol protiv Steaue u zadnjoj minuti i ispadanje iz Europe... Bilo je jako teških trenutaka, ali, digneš se i kreneš dalje. Nema druge.

Zbog čega ste bili u Americi u to vrijeme?

- Bila je to kombinacija privatnoga i poslovnoga puta, planiranog i organiziranog puno ranije, i nije ga bilo moguće otkazati. Ali bio sam u kontaktu s ljudima iz kluba češće nego da sam bio u klubu, čak sam gledao i utakmicu s Interom preko streama, i nervirao se. Imao sam i opciju da se odmah nakon Intera ukrcam u zrakoplov i vratim u Split da je bilo potrebno.

Kako surađujete sa Zoranom Vulićem?

- On je jako kvalitetan trener, dokazan, s iskustvom, zna raditi i dizati individualno igrače, i što je za nas važno, financijski je prihvatljiv.

Kako ćete riješiti problem travnjaka ubuduće, na ljeto će opet Ultra..?

- Sjeli smo s ljudima iz Ultre i osnovali radnu skupinu. Naš zahtjev je da novi travnjak mora biti na vrijeme postavljen. Za sada je dogovoreno da se stari skida prije Ultre, i donira nekom klubu u regiji, a da se odmah nakon Ultre postavlja novi. Sad još moramo vidjeti kako tu priču isfinancirati, možda je dobra ideja da se uz Ultru organizira još neki koncert ili događaj u kratkom roku, kako bi zatvorili financijsku konstrukciju.

Kad će biti pomaka u odnosima Hajduka i HNS-a?

- Nisam se još stigao baviti HNS-om, ali doći će i to vrijeme. Moj stav je da mi moramo participirati u razgovorima, a kad, to ne ovisi samo o nama. Ja još nisam dobio nijedan poziv od HNS-a za sastanak, a za dijalog je potrebna spremnost dvije strane. Siguran sam da ću osjetiti kad dođe taj dan, da su sazreli uvjeti. Čini vam se ponekad da su se odnosi malo popravili, ali onda se dogode neke stvari, poput finala kupa u Vinkovcima, i tu je opet priči kraj...

Očekuje vas sigurno drastična kazna za derbi s Dinamom. Što ćete poduzeti?

- Mi smo se očitovali, dokumentirali smo sve što smo poduzeli, što smo odradili preko sredstava javnog priopćavanja, preko razglasa, preko zaštitarske službe, te što smo zaključili nakon sastanka našeg povjerenika za sigurnost Ante Zebića s policijom i vatrogascima. Nadam se da će kazna biti blaga, jer smo napravili sve što je u našoj moći, ali smo spremni prihvatiti svaku kaznu i odgovorno ćemo se ponašati.

Može li ovo biti prekretnica da se pirotehnika više ne upotrebljava na Poljudu, ili barem da se svede u neke prihvatljive okvire?

- Duboko se nadam da je ovo pouka svima, da se svi skupa zapitamo kako da doprinesemo da se ovakve stvari više ne događaju. Uvjeren sam da bi ovo mogla biti prekretnica.

HHO tvrdi da je ovakav arsenal nemoguće unijeti na tribine bez sprege odgovornih ljudi u klubu. Je li to istina da navijačima pomažu ljudi iz kluba?

- Ne, mi činimo sve što je u našoj moći da sigurnost bude maksimalna. S navijačima imamo kvalitetnu komunikaciju preko našeg povjerenika Kristijana Petrica, naći ćemo se u narednih nekoliko dana i pokušati pronaći rješenje. Jedini pravi put je razgovor s navijačima i rješavanje problema. Ja mislim da su to djela pojedinaca, i siguran sam da postoji način kako ih kvalitetnije iskontrolirati da se to više ne događa. I to kroz razgovor, ne kroz represivne mjere.

Govorite o uštedama, a na kazne za pirotehniku je u prošloj sezoni otišlo gotovo milijun kuna. Ima li i tu prostora za uštedu?

- To je jako velika stavka, voljeli bismo da je nema, i radit ćemo s navijačima da se ona maksimalno smanji, jer mi tako punimo proračun HNS-a. Volim vidjeti Torcidu i njihovo navijanje, ali siguran sam da to može proći jednako dobro i bez kažnjivih stvari.

Bojite li se da vatrogasac koji je nastradao ne tuži Hajduka kao organizatora?

- S njim i njegovom obitelji smo u kontaktu od prvoga dana, izrazili smo žaljenje, ja se nadam da će on moći nastaviti dalje raditi, a mi smo mu na raspolaganju za sve što treba. On će sam procijeniti kako mu Hajduk može pomoći. Mi tu osjećamo veliku odgovornost i ne bježimo od nje.

Za kraj, a u stvari najvažnije, kad će se Hajduk boriti za naslov prvaka?

- U roku dvije do tri godine. Ovu godinu nam je cilj stabilizirati momčad, primaći se što bliže vrhu ljestvice i približiti Dinamu. Ove godine je Europa imperativ, a iduće godine ciljamo na titulu ili kup. A hoćemo li to i ostvariti, teško je reći, jer i ostali imaju ciljeve. Mislim da je realno napasti titulu, a hoćemo li je osvojiti zavisit će o puno faktora, pa i o provedenom restrukturiranju momčadi, kontinuitetu Vulića, osiguranju dugoročnih izvora financiranja...