Korda predao Hačanovu, Jelena Ribakina pobijedila Ostapenko

Aktualna wimbledonska pobjednica, Kazahstanka Jelena Ribakina, i Rus Karen Hačanov prvi su polufinalisti u pojedinačnoj konkurenciji na Australian Openu u Melbourneu.

Oba su četvrtfinalna dvoboja odigrana pod zatvorenim krovom Rod Laver Arene.

Prvo je Ribakina (WTA - 25.) za 79 minuta, s uvjerljivih 6-2, 6-4 svladala Latvijku Jelenu Ostapenko (WTA - 17.) i u polufinalu čeka bolju iz dvoboja Amerikanke Jessice Pegule (WTA - 3.) i Bjeloruskinje Victorije Azarenke (WTA - 24.).

Foto: JAIMI JOY

Za 23-godišnju Moskovljanku, koja igra pod kazahstanskom zastavom, ovo je drugo polufinale na Grand Slam turnirima u karijeri, a prvo u Melbourneu.

"Iznimno sam zadovoljna što sam prvi put ovdje u polufinalu. Naravno da sam bila nervozna, posebno u zadnjem gemu, ali sam sretna što sam uspjela kontrolirati emocije. Danas sam doista igrala jako dobro", izjavila je prošlogodišnja wimbledonska pobjednica.

U konkurenciji tenisača se do svog drugog polufinala na Grand Slam turnirima probio 26-godišnji Karen Hačanov (ATP - 20.), kojemu je 22-godišnji Amerikanac Sebastian Korda (ATP - 31.) predao meč u trenutku kad je bilo 7-6 (5), 6-3, 3-0 za Rusa.

"Naravno da nitko ne želi pobijediti na taj način. Mislim da je do određenog trenutka bila vrlo dobra borba. Iskreno, jako se dobro osjećam, sretan sam s razinom svog tenisa i veselim se svom prvom polufinalu u Australiji", rekao je nakon meča Hačanov koji je na prošlogodišnjem US Openu prvi put došao do polufinala na Grand Slam turnirima.

Korda se na predaju odlučio zbog bolova u desnom zglobu zapešća, zbog čega je tijekom meča dvaput zatražio liječničku pomoć.

"Ovo je ozljeda koju sam prvi put osjetio prije dva tjedna u Adelaideu, ali je tada bol prestala. Ovdje sam bio dobro, sve do jednog loše udarenog reterna, kad me ponovno počelo mučiti. Kod nekih forhenda gotovo da nisam mogao držati reket, a bilo mi je nemoguće udariti volej", rekao je Korda te dodao:

Foto: HANNAH MCKAY

"Danas je bilo teško, ali nadam se da nije ništa ozbiljno i da ću to uspjeti riješiti tako da s tim u budućnosti nemam problema.

Hačanov će za plasman u svoje prvo finale na Grand Slam turnirima igrati protiv pobjednika dvoboja između Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP - 4.) i Čeha Jirija Lehečke (ATP - 71.).

U srijedu će se u Melbourne Parku za plasman u svoje prvo polufinale na Grand Slam turnirima boriti Osječanka Donna Vekić (WTA - 64.) koja za suparnicu ima Bjeloruskinju Arinu Sabalenku (WTA - 5.). Njihov dvoboj je na rasporedu kao drugi u Rod Laver Areni, a neće započeti prije 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

