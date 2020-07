Korona hara ženskom NBA i NHL ligom, pozitivna su čak 42 testa

<p>Sedam igračica ženske sjevernoameričke košarkaške lige (WNBA) pozitivno je na Covid-19, objavila je liga u trenutku kad su ekipe WNBA počele stizati u zatvoreni kompleks na Floridi gdje će igrati prvenstvo.</p><p><strong>VIDEO: Američki predsjednik Trump o korona virusu</strong></p><p>Tih sedam pozitivnih slučajeva otkriveno je među 137 testova provedenih na igračicama WNBA od 28. lipnja do 5. srpnja. Nije otkriven identitet zaraženih igračica.</p><p>Pozitivne igračice bit će stavljene u karantenu dok liječnik ne utvrdi da su "izliječene", što znači da da u razmaku od 24 sata moraju imati dva negativna testa na Covid-19. </p><p>Sezona 2020. WNBA, koja je trebala početi krajem srpnja, obuhvatit će 22 utakmice regularnog dijela i doigravanje, najavila je prošli mjesec povjerenica lige Cathy Engelbert.</p><h2>Još lošije među hokejašima</h2><p>A Američko-kanadska profesionalna liga u hokeju na ledu (NHL) je objavila kako je u mjesec dana - 35 igrača bilo pozitivno na Covid-19. </p><p>NHL je dodala da su testiranja provedena u klupskim objektima, od početka individualnih treninga 8. lipnja, obuhvatila 396 igrača i da ih je 23 bilo pozitivno, javlja agencija Associated Press. Istovremeno je NHL došla do podataka da su odvojena testiranja pokazala da je još 12 igrača zaraženo. </p><p>Vodstvo američko-kanadske profesionalne lige u hokeju na ledu i sindikat NHL igrača dogovorili su u ponedjeljak sve uvjete oko protokola koji se moraju poštivati kako bi se od 1. kolovoza nastavila sezona koja je prekinuta sredinom ožujka.</p>