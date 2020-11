Korona je pokosila Ukrajince: Odgođen susret protiv Švicaraca

<p>Susret posljednjeg, 6. kola skupine 4 nogometne Lige nacija između <strong>Švicarske i Ukrajine</strong>, koji se trebao igrati u utorak navečer u Luzernu, odgođen je do daljnjega jer su lokalne zdravstvene vlasti čitavu gostujuću delegaciju smjestile u samoizolaciju zbog velikog broja zaraženih koronavirusom.</p><p>- UEFA nas je obavijestila kako se zbog kompetentne odluke Odjela za zdravlje kantona Luzern prema kojoj je čitavoj ukrajinskoj delegaciji određena samoizolacija utakmica Švicarska - Ukrajina ne može odigrati - objasnili su iz ukrajinskog nogometnog saveza.</p><p>Treba naglasiti kako su i <strong>UEFA</strong> i ukrajinski te švicarski nogometni savez bili spremni odigrati susret, no zabrana lokalnih zdravstvenih vlasti je to onemogućila.</p><p>- Odluku o sudbini ove utakmice donijet će UEFA - objavio je ukrajinski nogometni savez.</p><p>Kolo prije kraja u skupini 4 na vrhu je Njemačka s devet bodova, Španjolska je druga s osam, Ukrajina treća sa šest, a Švicarska posljednja četvrta s tri boda. Španjolska i Njemačka će u Sevilli igrati susret za prvo mjesto u skupini, dok su Švicarska i Ukrajina trebale igrati za ostanak u Ligi A.</p><p>Inače, ovo je drugi susret u Ligi nacija koji je odgođen zbog korona virusa, a prije dva dana svoju utakmicu nisu igrale Norveška i Rumunjska. Jedan Norvežanin bio je pozitivan na virus, a norveške zdravstvene vlasti su zabranile reprezentaciji put u Bukurešt te su sve igrače i stručni stožer poslali u samoizolaciju. Tu utakmicu Ueda bi mogla registrirati 3-0 za Rumunje, a pitanje je što će biti i sa susretom protiv Austrije koji bi se trebao igrati u Oslu u srijedu. I dalje nije poznata odluka zdravstvenih vlasti, ali ako zabrane i odigravanje te utakmice, Norveška nogometna reprezentacija će izgubiti sve šanse za plasman u elitnu skupinu Lige nacija. </p>